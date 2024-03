TV-Koch endlich wieder da: „Ich freue mich riesig“

Er war DER Mann neben Horst Lichter: Johann Lafer. Elf Jahre lang moderierte Deutschlands lustigstes Kochduo die Sendung „Lafer! Lichter! Lecker!“. Doch dann wurde es ruhiger um den heute 66-Jährigen.

Zwar war Johann Lafer noch immer regelmäßig in der ZDF-„Küchenschlacht“ zu sehen, fungierte in der Sendung „Deutschlands bester Bäcker“ als Hauptjuror, einen derartigen Erfolg wie mit Horst Lichter konnte der TV-Koch aber nie wieder einfahren. Das soll sich nun ändern.

Johann Lafer bald bei Sat.1

Johann Lafer kehrt mit seiner eigenen Show zurück ins TV. Ab dem Frühsommer 2024, so kündigt es Sat.1 nun an, präsentiert der Starkoch seine neue Sendung „Drei Teller für Lafer“. Das Konzept ist leicht erklärt.

„Johann Lafer gibt ein kulinarisches Motto vor – und drei Hobbyköche aus drei Generationen kreieren jeweils einen kulinarischen Teller“, so Sat.1 in der Beschreibung der Show. Dabei dürfen die Köchinnen und Köche auf ihre ganz eigenen Zutaten setzen und Lafers Motto individuell interpretieren. Natürlich hat der Sternekoch auch den ein oder anderen Ratschlag in petto und entscheidet schlussendlich, wer denn die Show wohl gewinnen möge.

„Kochen ist kein Kasperltheater! Nachhaltig gut kochen und schmackhafter Genuss werden nie an Bedeutung verlieren – das ist meine Botschaft. Ich freue mich riesig auf ‚Drei Teller für Lafer‘! Es geht nicht nur um den Wettbewerb, sondern vor allem um die Kochleidenschaft dreier Generationen. Das hat einen großen Mehrwert“, freut sich Lafer über sein großes Show-Comeback.

Und auch Sat.1-Senderchef Marc Rasmus ist in heller Vorfreude: „Es ist uns eine Ehre, dass Johann Lafer seine eigene Show in SAT.1 macht. Mit ‚Drei Teller für Lafer‘ bringen wir das Thema Kochen mit Deutschlands erfahrenstem und renommiertesten Koch in den SAT.1-Nachmittag und stärken unsere Food-Kompetenz nachhaltig. Herzlich Willkommen in der SAT.1-Familie, lieber Johann.“