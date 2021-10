ZDF-„Heute Show“: Oliver Welke ledert los – „Waren die Grünen besoffen?“

Es geht endlich los! Die Koalitionsgespräche der sogenannten Ampel sind in vollem Gange. Ein Thema, das an einer politisch geprägten Satire-Sendung wie der ZDF-„Heute Show“ natürlich nicht so einfach vorbeigehen konnte.

Und klar, dass auch „Heute Show“-Moderator Oliver Welke große Hoffnung in das neue Bündnis steckt. Selbst wenn das bedeutet, dass gewisse Verkehrsminister keine billigen Gags mehr für die ZDF-„Heute Show“ liefern können. Sei es drum.

„Heute Show“: Oliver Welke über das Ampel-Bündnis

Im ZDF ist man kreativ, da lässt man den Regenbogen über Lindner, Habeck und Baerbock aufgehen und rosafarbene Einhörner galoppieren, während die Dame und die Herren über Hoffnung und Erneuerung philosophieren.

Das ist die ZDF-„Heute Show“:

läuft seit 2009

moderiert wird die Satiresendung von Oliver Welke

es werden aktuell Themen thematisiert, die in den Nachrichten waren

zum Team gehören unter anderem auch Komiker und Reporter wie Martina Hill, Christian Ehring, Dietrich Hollinderbäumer, Hans-Joachim Heist, Lutz van der Horst, Hazel Brugger und Fabian Köster

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Deutschen Comedypreis

Die Show ist am Freitagabend im ZDF oder im Anschluss in der Mediathek zu sehen

Viel zu harmonisch, denkst du? Das sieht auch Welke so und holt die Ampel-Koalitionäre direkt mal wieder auf den Boden der politischen Tatsachen zurück.

„Klein-klein reicht jetzt nicht mehr. Große Reformen müssen her“, so der 55-jährige Ostwestfale. Blöd nur, dass das im Sondierungspapier eher so halbherzig festgehalten wurde.

„Heute Show“-Moderator Oliver Welke deutlich – „Waren die Grünen besoffen?“

„Im Ampel-Sondierungspapier steht zwar was vom beschleunigten Kohle-Ausstieg, aber dann heißt es wörtlich: 'Idealerweise gelingt das schon bis 2030.' Idealerweise ist ein Wort, das man idealerweise in solchen Papieren nicht lesen möchte“, witzelt Welke. „Sehr schwammig“, sei das formuliert.

Und außerdem habe sich die FDP in den meisten wichtigen Themen durchgesetzt. Oder wie Welke es so schön auf den Punkt bringt: „Ist ausdrücklich nicht böse gemeint, aber waren die Grünen besoffen, als sie das unterschrieben haben?“ Die Antwort auf die Frage konnte er jedoch leider nicht geben.

