„Heute Show“: Oliver Welke teilt gegen ZDF-Show aus – „So eine sinnlose Sendung“

Oliver Welke schießt in der „Heute Show“ gegen eine ZDF-Sendung.

Pünktlich zur heißen Phase des Bundestagswahlkampfes ist auch die ZDF-„Heute Show“ wieder 'on fire', wie man so schön sagt.

Oder etwa doch nicht? Denn schon zu Beginn der Sendung wirkt „Heute Show“-Moderator Oliver Welke dezent genervt. „Erst mal Respekt, dass sie sich noch freiwillig eine Sendung über Wahlkampf reinziehen.“

„Heute Show“: Oliver Welke deutlich – „Mir ist das zu viel“

Man sei ja schon ein wenig übersättigt, so der ZDF-Moderator. „Egal wo du reinzappst in diesen Tagen, die drei Kandidaten sind schon da. Mir ist das zu viel“, wird Oliver Welke deutlich.

Noch mehr als die Gesichter von Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz nerven Oliver Welke jedoch die ständigen TV-Trielle. „Totale Zeitverschwendung“, so der 55-Jährige.

Das ist die ZDF-„Heute Show“:

läuft seit 2009

moderiert wird die Satiresendung von Oliver Welke

es werden aktuell Themen thematisiert, die in den Nachrichten waren

zum Team gehören unter anderem auch Komiker und Reporter wie Martina Hill, Christian Ehring, Dietrich Hollinderbäumer, Hans-Joachim Heist, Lutz van der Horst, Hazel Brugger und Fabian Köster

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Deutschen Comedypreis

Die Show ist am Freitagabend im ZDF oder im Anschluss in der Mediathek zu sehen

„Dieses im Schweinsgalopp durch alle Themen hetzen“, würde null Erkenntnis bringen, so Welke. Eine These, mit der er wohl nicht so ganz Unrecht hat. Und doch, bis zum 29. September wird uns das Thema noch beschäftigen.

„Heute Show“: Oliver Welke schießt gegen ZDF-Triell – „Selten so eine sinnlose Sendung gesehen“

Doch auch das Triell auf seinem Heimatsender scheint Welke nicht überzeugt zu haben. „Für mich ein merkwürdiges Triell. Laschet und Scholz haben sich angezickt und die Baerbock stand dazwischen wie son Scheidungskind. Ja, bald muss sie sich festlegen, ob sie in der Koalition bei Mama oder bei Papa wohnen will. Selten so eine sinnlose Sendung gesehen.“

Oder wie es bei der „Heute Show“ so schön heißt: „Zwei Typen schreien sich an und eine Frau hört zu. Zwei bei Baerbock. Die neue Nachmittags Asi-Talkshow.“

