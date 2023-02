ZDF: Panne bei Liveschalte – „Wir wurden reingelegt“

So laufen die Schalten des ZDF auch eher selten ab. Journalistin Hilke Petersen, seriös gekleidet im rosafarbenen Mantel, steht im Herzen der Londoner Innenstadt vor einer der typischen roten Telefonzellen. Die Leiterin des ZDF-Studios in der englischen Hauptstadt sprach über den Krieg in der Ukraine, als plötzlich in ihrem Hintergrund Magisches seinen Anfang nahm.

Ja, richtig gelesen. London ist schließlich nicht nur die Stadt, in der Harry Potter zaubert und vor allem verzaubert … In London treibt auch ein Zauberer-Duo aus Berlin seine Späße. So tauchten hinter der ZDF-Nachrichtenfrau plötzlich zwei gülden gekleidete Herren mit Sonnenbrille auf.

Magier legen ZDF-Journalistin rein

Erst schien Petersen unbeeindruckt, doch als die beiden auch noch ein großes goldenes Tuch hervorholten und in ihrem Rücken wehen ließen, konnte auch die Journalistin nicht mehr ernst bleiben. Sie lachte, schaute sich um, sah, dass einer der Männer plötzlich in der Telefonzelle verschwunden war, während der andere vor ihr einen Knicks machte.

Da schien auch Hilke Petersen nicht mehr genau zu wissen, was sie sagen sollte. Nach wenigen Momenten der Stille grinste sie ein weiteres Mal und flüsterte: „It’s magic.“ Ja, das war es wirklich. Und auch das ZDF nahm die Aktion der beiden Social-Media-Stars mit Humor. Auf Twitter schrieb der Sender: „We got pranked today by Siegfried and Joy. Uns wurde heute ein Streich von Siegfried und Joy gespielt.“

Kollegen und Zuschauer nahmen es mit Humor. So schreibt beispielsweise ZDF-Redakteur Bobby Cherian: „Grandiose Performance von allen Beteiligten.“ Und ein Zuschauer jubelt: „Ich feiere die beiden einfach, es ist so einfach und ‚dämlich‘, es bringt mich immer wieder zum Lachen.“

Siegfried und Joy haben auf Instagram über 400.000 Follower. Auf ihrem Account veröffentlichten die beiden auch ein kurzes Video der Aktion. Es hat jetzt bereits über 30.000 Likes (Stand: 23. Februar 2023, 8.45 Uhr).