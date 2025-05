ZDF schmeißt das Programm um – „Fernsehgarten“-Fans müssen stark sein

Immer und immer wieder kommt es vor, dass Fernsehsender wegen besonderer Ereignisse ihr Programm umkrempeln müssen. Auch das ZDF reagiert auf das aktuelle Weltgeschehen – zum Nachteil für alle „Fernsehgarten“-Fans.

Der Tod des Papstes und das Konklave sorgten zuletzt für einige Änderungen in den Programmen der großen Fernsehsender. Und auch am Sonntag (18. Mai) müssen sowohl Zuschauer als auch ZDF, RTL und Co. mal wieder umplanen. Auch der „Fernsehgarten“ ist betroffen.

„Fernsehgarten“ muss wegen Papst weichen

Am 18. Mai findet die Amtseinführung des neu gewählten Papstes Leo XIV. auf dem Petersplatz in Rom statt – und anlässlich dazu ändert das ZDF sein Programm. An diesem historischen Tag wird es ein „ZDF spezial“ geben.

Die Sendung fängt um 9.30 Uhr an und endet um 12.30 Uhr. Andreas Klinner führt durch die Sonderausgabe, wie das Online-Portal „watson.de“ berichtet. Gemeinsam mit ZDF-Vatikan-Experte Jürgen Erbacher berichtet er von der Heiligen Messe.

Deutsche Politiker bei Amtseinführung mit dabei

Deswegen muss der „Fernsehgarten“ seinen eigentlichen Stammplatz um 12 Uhr räumen – und kann erst eine halbe Stunde später an den Start gehen. Bitter für alle Fans der beliebten Unterhaltungsshow mit Moderatorin Andrea Kiewel. Die Sendung läuft bis 14.10 Uhr live.

Bei der Amtseinführung von Papst Leo XIV. sind auch einige prominente Persönlichkeiten aus Deutschland mit dabei. Unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz oder Bundestagspräsidentin Julia Klöckner werden in Rom erwartet. Auch US-Vizepräsident JD Vance soll an der Zeremonie teilnehmen.

Diese Gäste sind im „Fernsehgarten“ mit dabei

„Fernsehgarten“-Fans müssen sich am Sonntag also eine halbe Stunde gedulden. Dafür hat es die Gästeliste in sich. Am 18. Mai sind unter anderem Luca Hänni, Francine Jordi und Linda Fäh mit dabei.