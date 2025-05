„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: War DAS ein Fehltritt zu viel?

Seit einiger Zeit ist die neue „Fernsehgarten“-Saison im ZDF gestartet und wie immer steht Moderatorin Andrew Kiewel, genannt „Kiwi“, im Mittelpunkt der Show. Bereits seit 2014 ist sie Gastgeberin der zweistündigen Live-Show und zeigt dabei oft ihre spontane und lebhafte Art.

In einer Live-Show mit vielen Gästen kann aber auch schon mal der ein oder andere Fehler passieren – besonders letzten Samstag (11. Mai) leistete sich Kiwi mehrere Versprecher. Muss die „Fernsehgarten“-Moderatorin deshalb jetzt einen Rückschlag einstecken?

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel verkündet falschen Namen

Oft steht der ZDF-„Fernsehgarten“ unter einem bestimmten Motto. Am letzten Sonntag versammelten sich Publikum und Musikgäste zum großen „Hit-Marathon“. Die Show machte Andrea Kiewel offenbar zu schaffen – in schnellen Ablauf der Gäste kam es gleich zweimal zu einem unangenehmen Patzer.

So kündigte sie den ehemaligen „Caught in the Act“-Sänger Eloy de Jong fälschlicherweise als „Eloy de Long“ an. Besonders bitter: Während des Auftritts des Künstlers wies auch niemand Kiwi auf ihren Fehler hin, sodass sie ihr Unwissen direkt danach nochmal unter Beweis stellte. Nachdem sich de Jong bei dem Publikum bedankt hatte, schloss sich die Moderatorin an: „Und wir danken dir, Eloy de Long!“

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel erhält Abfuhr

In der gleichen Sendung hatte sich Kiwi übrigens schon gleich zu Beginn unbeliebt gemacht und einige Buhrufe aus dem Publikum kassiert, als sie sich freute, dass der Hamburger SV wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen ist.

Doch die „Fernsehgarten“-Moderatorin hatte selbst auch Grund zum Meckern. So ärgerte sie sich in der Live-Show über das ESC-Duo Abor & Tynna, das einen Auftritt in der ZDF-Show abgelehnt hatte. „Leider wollten die nicht zu uns kommen, weil die sich im ‚Fernsehgarten‘ nicht sehen, was ich zum Kotzen finde. Aber es ist eben so, du kannst ja niemanden zwingen“, polterte die 59-Jährige.

Vielleicht hatten die Musiker auch einfach keine Lust, dass ihre Namen ebenfalls falsch ausgesprochen werden? Gegenüber „T-Online“ erklärte das ZDF allerdings beschwichtigend: „Abor & Tynna haben einen Auftritt vor ihrer Teilnahme am ESC aus terminlichen Gründen abgelehnt. Die Anfrage betraf Termine im Vorfeld des Wettbewerbs.“ Die Einladung bleibe weiterhin bestehen.