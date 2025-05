„Fernsehgarten“: Als Andrea Kiewel IHN im Publikum entdeckt, flippt sie aus

Auch am Sonntag (18. Mai) flimmert wieder eine neue Folge des ZDF „Fernsehgarten“ über die Bildschirme. Und an diesem Tag steht die beliebte Show ganz im Zeichen der Schweiz. Der Grund: Einen Tag zuvor fand der Eurovision Songcontest (ESC) in Basel statt.

Und so hat sich Moderatorin Andrea Kiewel zahlreiche Schweizer Gäste in den „Fernsehgarten“ eingeladen. Unter anderem DSDS-Sieger Luca Hänni, Sängerin Francine Jordi, Influencer Aditotoro und Musikerin Linda Fäh bekommen ihre Auftritte dort.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel macht eine Entdeckung im Publikum

Doch nicht nur ihre Gäste versetzen „Kiwi“ in Stimmung. Auch als sie zu Beginn der Show in das Publikum blickt, ist die Freude groß.

+++„Fernsehgarten“-Star Andrea Kiewel: War DAS ein Fehltritt zu viel?+++

Kiwi moderiert gerade den Beginn der Show, da macht sie inmitten des Publikums eine Entdeckung. Während sich alle Zuschauer nach Standing-Ovations bereits wieder auf ihren Plätze gesetzt haben, winkt ihr ein älterer Mann weiterhin stehend zu. Und Kiwi erkennt sofort, um wen es sich dabei handelt.

Ebenfalls interessant für dich: „Fernsehgarten“: Kiwi perplex – „Wo kommen Sie denn her?“

„Fernsehgarten“-Moderatorin lässt Charme spielen

„Ach, Sie habe ich doch heute früh beim Frühstück gesehen“, erinnert sie sich direkt. Der Mann stimmt ihr zu. „Haben wir schon Selfies gemacht. Ich ungeschminkt und fern der Heimat. Sie sehen genauso gut aus wie heute früh, super-klasse“, lässt die ZDF-Moderatorin ihren ganzen Charme spielen.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Der „Fernsehgarten“ begann am Sonntag (18. Mai) mit einer halbstündigen Verspätung. Grund dafür war eine ZDF-Sondersendung zur Amtseinführung des neu gewählten Papstes Leo XIV. An diesem historischen Tag gab es ein „ZDF spezial“. Gemeinsam mit ZDF-Vatikan-Experte Jürgen Erbacher berichtete Andreas Klinner von der Heiligen Messe (wir berichteten hier).