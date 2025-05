ZDF stellt beliebte Show ein – doch Fans haben leise Hoffnung

Bei ZDF steht eine Sendung kurz vor dem Aus. Denn der Vertrag läuft bald aus und die letzt Ausstrahlung ist für den 3. Juli 2024 geplant. Kenner wissen direkt, um welche Sendung es geht.

Und zwar verabschiedet sich die Gamingsendung Game Two nach einer erfolgreichen Dekade von den TV-Bildschirmen bei ZDFneo. Fans hoffen auf eine Fortsetzung in neuer Form, denn erste Vorbereitungen laufen bereits.

ZDF priorisiert neue Programmformate

ZDFneo strukturiert sein Programm strategisch neu und fokussiert auf Fiction sowie Shows mit massentauglichem Charakter. „Im Zuge der Portfolioentwicklung priorisieren wir den Ausbau von Fiction-Angeboten sowie Show-Formaten mit breiterer Ausrichtung“, erklärt der Sender. Game Two von Rocket Beans Entertainment GmbH – gegründet von Simon, Budi, Etienne, Nils und Arno – spricht laut ZDF eher ein Nischenpublikum an und passt nicht mehr ins Konzept.

Die Situation erinnert an 2014, als MTV das Vorgängerformat Game One einstellte. Damals führten die Rocket Beans die Gaming-Show in neuer Form weiter. Ähnlich wie damals scheint das Team auch jetzt entschlossen, wieder kreativ durchzustarten und eine Lösung zu finden.

ZDF-Aus? Hoffnung auf Game Three

Rocket-Beans-Geschäftsführer Arno Heinisch zeigte sich gegenüber „DWDL“ optimistisch: „Ich hoffe, dass wir im August einen neuen Hafen für Game Two haben werden.“ Aktuell laufen Gespräche, um die Marke in einem neuen Format und möglicherweise auch unter neuem Namen fortzuführen. Fans dürfen auf Game Three gespannt sein.

Während sich beim ZDF eine Sendung verabschiedet, geht ein Erfolgsformat bei beim Privatsender RTL bereits in die 21. Saison. Inka Bause darf erneut ab Pfingstmontag (9. Juni) die neuen Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ vorstellen. Vier Landwirte wurden bereits jetzt vorgestellt (hier mehr dazu).

