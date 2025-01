ZDF: „Bergdoktor“-Zuschauer extrem fassungslos – „Österreich SO zu präsentieren“

Am Donnerstagabend (16. Januar 2025) um 20.15 Uhr ist wieder „Bergdoktor“-Zeit im ZDF. Wie gewohnt liefert auch die dritte Folge der 18. Staffel alles, was das Zuschauerherz begehrt. So erwartet die Fans eine Mischung aus emotionalen Dramen, schwerwiegenden Entscheidungen und überraschenden Wendungen.

Es geht um Leben und Tod sowie um Liebe und Familie. Themen, die jeden Fan bewegen. Dies zeigt sich auch schon vorab bei Facebook. Hier wird eine hitzige Debatte entfacht. Dabei könnten die Meinungen der Fans unterschiedlicher kaum sein. Doch was bewegt die TV-Zuschauer konkret?

ZDF: „Bergdoktor“ greift wichtiges Thema auf

Im Allgemeinen überzeugt die dritte Folge mit bewegender Dramatik: Tina Reichert liebt das wilde Leben und feiert exzessiv auf ihrer „Funkenalm.“ Jedoch zahlt ihre Gesundheit langsam den Preis dafür. Trotz Dr. Martin Grubers Warnungen, mit ihrer Spenderniere vorsichtig zu sein, landet Tina nach einem erneuten Kollaps in seiner Praxis.

Die Diagnose: Nierenversagen! Jetzt braucht sie dringend eine neue Niere, doch ihr Bruder Michi will nicht spenden. Seine Begründung? Tinas unvernünftiger Lebensstil und ein Familienstreit um Geld. Während Martin um Tinas Leben kämpft, steht auch die Beziehung zu seiner Freundin auf der Probe – denn deren Tochter erhält eine niederschmetternde Diagnose.

ZDF: „Bergdoktor“-Fans sind sich uneinig

Alles in allem kann man sich einig darüber sein, dass die Zuschauer auf den Sofas mitgerissen werden. Doch schon im Vorfeld der Ausstrahlung kochen sie regelrecht über. Die Reaktionen auf die dritte Folge könnten unterschiedlicher nicht sein.

Wohingegen manche Fans es kaum mehr erwarten können und die Folge in den Himmel loben, zeigen sich andere fassungslos und weniger überzeugt. Besonders sticht dabei eine Reaktion einer österreichischen Facebook-Nutzerin ins Auge. Sie fühlt sich massiv auf den Schlips getreten und in ihrem Nationalstolz gekränkt. Andere wiederum sehen in der Folge ein ideales Mittel zur Prävention von Jugendlichen.

„Österreich so zu präsentieren. Ein Saufgelage. Bin sehr enttäuscht“

Welche Gründe hat dieses intensive Gefühlschaos der Zuschauer? Befeuert wurde es durch einen Facebook-Post wenige Stunden vor Ausstrahlung des ZDF-Klassikers. Hier ein kleiner Auszug der vielfältigen und deutlichen Kommentare. Festzuhalten ist jedoch: Der überwiegende Teil ist positiv.

„Ich freue mich schon auf heute Abend und bin wie immer gespannt […]“

„Endlich macht es wieder Sinn, am Donnerstagabend den Fernseher anzumachen.“

„Das war total unrealistisch und unintelligent. Österreich so zu präsentieren. Ein Saufgelage. Bin sehr enttäuscht.“

„Leider die mit Abstand schlechteste Folge seit langer Zeit.“

„Ein intelligenter Fall mit tollen Schauspielern.“

„Eine sehenswerte Folge. Vor allem für Jugendliche.“

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.