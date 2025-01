ZDF geht Kult-Sendungen an den Kragen – Fans erreicht die traurige Botschaft

Über die Jahre hat sich das Programm des ZDF immer erweitert. Egal ob spannende Krimiserien, Fernsehfilme oder auch Nachrichtensendungen – hier ist wohl für jeden etwas dabei. Vor allem romantische Serien wie „Rosamunde Pilcher“ oder auch „Inga Lindström“ begeistern die Zuschauer regelmäßig. Doch nun folgt eine bittere Nachricht für alle Romantiker.

ZDF macht kurzen Prozess

Wer am Sonntagabend keine Lust auf Krimis, wie den „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ hat, der konnte in der Vergangenheit häufiger auf Romantik ausweichen. Das ZDF schickte immer mal wieder neue Folgen von „Rosamunde Pilcher“ oder auch „Inga Lindström“ ins Rennen um die Quote.

Doch wie die „Bild“ berichtet, werden in Zukunft weniger Filme der beiden ZDF-Reihen produziert. Während 2022 jeweils fünf neue Filme von „Rosamunde Pilcher“ oder auch „Inga Lindström“ rauskamen, sollen 2025 zunächst nur noch zwei „Pilcher“ für die Zuschauer kommen. Doch was steckt hinter der drastischen Kürzung?

ZDF kürzt Kultreihe – DAS steckt dahinter

„Neben den erfolgreichen neueren Reihen-Formaten wie ‚Frühling‘, ‚Dr. Nice‘ und ‚Neuer Wind im Alten Land‘ wie den ebenfalls vom Publikum hervorragend angenommenen Weihnachtsfilmen und Einzelstücken aus dem Bereich der Romantic Comedy (,Romantische Liebeskomödie‘) führen wir 2025 unsere traditionellen Marken wie ,Pilcher‘ und ,Lindström‘ fort – mit zwei bzw. vier neuen Filmen nach heutigem Stand“, heißt es von Seiten des Senders. Auf dem Sendeplatz am Sonntagabend möchte man laut „Bild“ etwas Neues ausprobieren und das Programm „erotisch prickelnd“ gestalten.

Doch eine gute Nachricht gibt es am Ende dann doch für die Fans der beiden Sendungen. Zahlreiche Folgen gibt es kostenlos im Stream in der ZDF-Mediathek, sodass man immer wieder einschalten kann, wenn man mag.