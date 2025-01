„Der Bergdoktor“ als Musical? Darstellerin verrät irren ZDF-Plan

Aktuell öffnet „Der Bergdoktor“ jeden Donnerstag die Türen für Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen. Mit Spannung verfolgen sie die Geschichten rund um Schauspieler Hans Sigl und Co. zur besten Sendezeit.

Die 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ scheint bei den meisten Zuschauern gut anzukommen. Doch was würden sie wohl von einer Veränderung der Dramaserie halten? Eine langjährige Darstellerin spricht nun über eine fulminante Idee.

„Der Bergdoktor“-Darstellerin kommt ins Schwärmen

Seit 18 Jahren ist Schauspielerin Natalie O‘Hara Teil der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. Und sie scheint ihre Zeit am Set zu genießen, wie sie in einem Interview mit „Ruhr24“ verrät: „Beim Spielen selbst geht es sehr leicht von der Hand, weil wir miteinander so gut funktionieren. Das ist der Hauptgrund, warum ich da immer noch so gerne bin.“

Außerdem fügt sie hinzu, dass sie noch lange nicht ans Aufhören denkt: „Wir sind, soweit ich weiß, noch für mehrere Jahre fest geplant. Ich finde es auf jeden Fall unglaublich, dass unsere Serie so lange läuft und einmalig, dass der Hauptcast von Tag eins an zusammen ist. Und das finde ich so schön, dass ich denke, wenn es irgendwann mal so weit ist, sollten wir es zusammen beenden.“

„Der Bergdoktor“: Natalie O‘Hara plaudert aus dem Nähkästchen

Über die Jahre ist man dem Konzept der ZDF-Serie dabei treu geblieben. Doch Natalie O‘Hara hat eine überraschende Idee in den Raum geworfen, um mal etwas Neues auszuprobieren. „Das hab ich vor zig Jahren mal vorgeschlagen, dass „Der Bergdoktor” eine Musical-Folge machen könnte“, so die Schauspielerin.

Diesen Vorschlag umzusetzen, schien allerdings unrealistisch. „Sowas ist immer die Entscheidung des ZDF und der Produktionsfirma. Außerdem wäre eine Musical-Folge, seien wir mal ehrlich, unfassbar aufwendig und sehr viel teurer als eine normale Serienfolge. Da müsste viel mehr geprobt und Choreografien einstudiert werden, etc. Die Drehs wären wesentlich aufwendiger und ich nehme an, da ist den Verantwortlichen der Aufwand zu groß. Ich persönlich fände sowas natürlich toll“, erklärt die 48-Jährige.

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.