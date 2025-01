Staffelauftakt von „Der Bergdoktor“: Diese Überraschungen erwarten die TV-Zuschauer

Am Donnerstagabend (2. Januar 2025) hält der Sender ZDF für die Fans der Serie „Der Bergdoktor“ eine große Neujahrsüberraschung bereit. So wird zur gewohnten Zeit um 20.15 Uhr die 18. Staffel eröffnet. Und damit nicht genug! In der ZDF-Mediathek kann man die Folgen bereits eine Woche im Voraus schauen.

Die erste Folge verspricht dabei gerade für echte Romantiker einen TV-Genuss. So dreht sich alles um Martin Gruber und seine starken Gefühle für seine Herzensdame Karin Bachmeier. Außerdem dürfen sich die Fans auf eine bekannte Schauspielgröße im Cast freuen.

„Der Bergdoktor“ erhält prominenten Zuwachs

Schauspieler Sönke Möhring, Bruder des renommierten Tatortdarstellers Wotan Wilke Möhring, wird dabei an der Seite von Hans Sigl zu sehen sein. Und welcher Handlung dürfen die Zuschauer entgegenfiebern?

Dieses Mal steht ein wahrer Gesundheitstrend im Fokus: Hendrik Barlan, ein Patient mit einem ungewöhnlichen Lebensziel, stellt Martin Gruber vor knifflige Herausforderungen. Sein ganzes Dasein widmet er der Longevity – dem Traum von einem langen, gesunden Leben. Doch irgendetwas an seinem Zustand gibt Rätsel auf.

Könnten die zahlreichen Medikamente, die er dafür einnimmt, der Grund für seine wachsende Unruhe sein? Martin ahnt, dass mehr dahintersteckt. Im weiteren Verlauf macht er sich daran, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen.

„Der Bergdoktor“: Geballte Ekstase bei Fans und Schauspielern

Auf Facebook macht sich die große Vorfreude der Bergdoktor-Lieblinge durch zahlreiche Kommentare bemerkbar. Der Kommentar einer Nutzerin steht dabei sinnbildlich dafür. So schreibt sie: „Endlich hat der Donnerstagabend wieder einen Sinn!“

Obwohl sich die Kult-Serie mit der quotenstarken ARD-Serie „Nord bei Nordwest“ einen Konkurrenzkampf liefern wird, ist davon auszugehen, dass dem Format auch in der 18. Staffel die eingefleischten Fans treu bleiben werden.

Und auch die Darsteller schwören der Serie augenscheinlich die Treue. So antwortete Hans Sigl in einem ZDF-Interview auf die immer wiederkehrende Frage, wie lange er seine Schauspieltätigkeit noch ausführe: „Wir stehen bei Staffel 18, und soviel kann man sagen: Man muss sich jetzt keine Sorgen machen um Staffel 19.“