„Der Bergdoktor“: ZDF greift knallhart durch – Fans müssen ganz stark sein

Fans von „Der Bergdoktor“ fiebern dem 2. Januar entgegen. Dann nämlich zeigt das ZDF endlich die erste Folge der 18. Staffel der beliebten Arztserie. Bereits in der ersten Episode spitzt sich Martins Liebesdrama zu. Die Geschichten rund um den Wilden Kaiser, Dr. Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) und seine Familie nehmen direkt Fahrt auf.

Für die 18. Staffel kündigte das ZDF acht neue Folgen an. Doch es gibt auch schlechte Nachrichten! (Am Donnerstag, dem 13. Februar, ändert das ZDF sein TV-Programm und verzichtet auf eine neue Episode – ganz zum Leid der Fans.)

„Der Bergdoktor“ enttäuscht die Zuschauer

So tritt das ZDF mitten in der Ausstrahlung der neuen Staffel auf die Bremse. Am Donnerstag, 13. Februar, ändert der Sender sein TV-Programm und verzichtet auf eine neue Episode – ganz zum Leidwesen der Fans.

Grund für den Ausfall sind die anstehenden Bundestagswahlen. Am 13. Februar lädt das ZDF alle vier Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von Union, SPD, AfD und Grünen zum Wahlforum „Klartext“ ein. Dort stellt sich das Quartett direkt den Fragen der Bürgerinnen und Bürgern vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025.

Ein kleines Trostpflaster: Die erste Folge „Wechselwirkungen“ ist bereits seit dem 26. Dezember in der ZDF Mediathek abrufbar. Daher wurde auch der Inhalt dieser Folge bereits bekanntgegeben: „Der Patient Hendrik Barlan stellt Martin Gruber vor Herausforderungen. Er hat sich Longevity verschrieben, dem Wunsch nach einem langen, gesunden Leben. Doch irgendetwas stimmt nicht.“

„Der Bergdoktor“: Fans müssen stark sein

In einer Pressemitteilung zum ZDF-Programm am 13. Februar heißt es: „Unser redaktionelles Konzept wurde vollständig unabhängig von jeglichen Bedingungen oder Einflussnahmen der Politikerinnen und Politiker entwickelt“. Die Live-Sendung „Klartext“ startet um 19.25 Uhr und dauert laut dem Sender bis 21.45 Uhr an.

Im Anschluss läuft dann das „heute Journal“ im Zweiten. Das bedeutet: Kein Platz für „Der Bergdoktor“ zur Primetime im ZDF an diesem Tag. Zwar veröffentlichte der Sender bislang sein Programm nur bis zum 14. Februar, doch es ist anzunehmen, dass weitere Ausfälle der Arztserie nicht geplant sind.

Die neuen Folgen der 18. Staffel von „Der Bergdoktor“ laufen ab dem 2. Januar immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek kann man die Folgen bereits eine Woche vorab schauen.