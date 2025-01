„Der Bergdoktor“: Zuschauer mit deutlichen Worten – „Das erste Mal, dass ich eingepennt bin“

Der Donnerstagabend ist bei vielen Menschen fest für Martin Gruber und seine Familie reserviert. Wenn „Der Bergdoktor“ die Türen öffnet, sitzen Millionen Zuschauer vor der den Bildschirmen und freuen sich auf spannende Geschichten rund um Schauspieler Hans Sigl und Co.

An diesen Donnerstag (9. Januar) läuft im ZDF eine neue Folge von „Der Bergdoktor“ im TV. Es ist dabei die zweite Episode der 18. Staffel der Erfolgsserie. Einige Fans konnten allerdings nicht warten und haben sie bereits in der Mediathek gestreamt. Das Urteil fällt dabei durchwachsen aus.

„Der Bergdoktor“ mit neuer Staffel

Lange haben die Fans auf die neue Staffel von „Der Bergdoktor“ gewartet. Mit insgesamt sechs Folgen kehrt die Erfolgsserie nun zurück und hat einige Überraschungen für die Zuschauer parat. Am Donnerstag (9. Januar) sieht das TV-Publikum die Episode „Zwei Gesichter“.

„Die musikbegeisterte Emily Scheffler hat eine Krankheitsgeschichte, die sie verschweigt – selbst ihrem Arzt Dr. Martin Gruber. Als sie diffuse Symptome entwickelt, droht sie aufzufliegen“, heißt es in der Programmankündigung. Doch was halten die Zuschauer von der zweiten Folge?

„Der Bergdoktor“: Fans haben gemischte Gefühle

Auf Facebook melden sich einige Fans zu Wort, die die zweite Folge der neuen Staffel bereits in der Mediathek gesehen haben. Doch nicht alle scheinen davon so begeistert zu sein, wie ein Blick in die Kommentare verrät:

„Das erste Mal, dass ich eingepennt bin bei einer neuen Folge.“

„Leider muss ich feststellen, dass der Bergdoktor nicht mehr so toll ist. Gefällt mir nicht mehr so gut wie früher. Die Handlungen sind langweilig geworden. Das sagen auch viele in meinem Umfeld.“

„Sehr langatmige Folge diesmal leider.“

„Schöne weitere Folge. Karin Bachmeier passt gut in die Rolle, jede andere Frau müsste sie genauso spielen. Es sollte nur etwas Ruhe in die Beziehung kommen. Wenn dann Kritik an das Drehbuch.“

Das ZDF zeigt „Der Bergdoktor“ immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Folgen gibt es aber auch in der ZDF-Mediathek im Stream.