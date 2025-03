ZDF: Krimi-Fans können sich freuen – Sender lässt Bombe platzen

Krimifans müssen nun genauer hinhören! Bald erwartet sie ein brandneues ZDF-Format, das für spannende und abwechslungsreiche TV-Unterhaltung sorgt.

So wird die Co-Produktion „An der Grenze“ von avaria Fiction und Satel Film bald das Samstagabendprogramm von ZDF und ServusTV bereichern. Ein wenig gedulden müssen sich die Mord und Totschlag-Fans aber noch: Bis Mitte April wird der 90-Minüter in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Tirol gedreht.

Worauf können sich die Zuschauer freuen? Und welche renommierten Schauspieler stellen sich dieser neuen Herausforderung?

ZDF: Bayerisch-österreichische Idylle gerät in Unruhe

Produzent Karsten Günther gab schon einmal erste Einblicke. „Mit ‚An der Grenze‘ erzählen wir einen spannenden Krimi, der die bayerisch-österreichische Grenzregion nicht nur als beeindruckende Kulisse nutzt, sondern auch als Bühne für lokale und globale Konflikte, die verborgene gesellschaftliche Themen sichtbar machen“, so Günther.

Alles in allem könnten sich die Krimifans laut Günthers Aussage auf „eine fesselnde, atmosphärische Erzählung in den Bergen“ freuen. Dabei würde man grundsätzlich darauf verzichten, Vorurteile abzubilden.

Diese Schauspieler stellen sich einer neuen Herausforderung

Außerdem dürfen die ZDF-Zuschauer dank der länderübergreifenden Zusammenarbeit erfahrener Teams ein qualitativ hochwertiges Format erwarten. Und welche bekannten Schauspieler werden die Fans im Format wiedererkennen?

In den Hauptrollen sind Lavinia Wilson (bekannt aus „Cassandra“) und Philine Schmölzer (Teil von „Die Flut – Tod am Deich“) zu sehen, die in Garmisch ein ungewöhnliches Ermittlerteam bilden – vor allem, weil eine der beiden nicht mehr als Ermittlerin tätig ist und nun im Baumarkt arbeitet. Auch Marcel Mohab („Waren einmal Revoluzzer“), Michael Kranz („Vienna Blood“), Harald Windisch („Märzengrund“), Max von Thun („Eine Schwarzwaldkrimi“-Reihe), Johanna Bittenbinder („Das finstere Tal“), Sophie Stockinger („L’animale“), Edita Malovčić („Love Sucks“) sowie Ben Münchow („Das Boot“) sind im neuen ZDF-Krimi mit von der Partie.