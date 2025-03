„Bares für Rares“: Bochumerin erfüllt sich „Wetten, dass..?“-Traum – und sahnt ab

Da kommen alte Erinnerungen hoch! Welcher eingefleischte „Wetten, dass..?“-Fan erinnert sich nicht gerne an das Micky-Maus-Telefon, das hin und wieder in der ZDF-Sendung zu sehen war? „Bares für Rares“-Kandidatin Charlotte aus Bochum zumindest war zu Sendezeiten ganz fasziniert von dem besonderen Telefon und wollte unbedingt auch so eins haben.

„Ich habe das schon immer in der Sendung von Thomas Gottschalk gesehen, „Wetten, dass..?“, da stand das früher immer im Foyer. Ich fand das damals schon immer toll. Als ich dann die Möglichkeit hatte, selber so eins zu erwerben, habe ich zugeschlagen“, so die Ruhrpottlerin.

„Bares für Rares“: Bochumerin hat „Wetten, dass..?“-Rarität

Mittlerweile findet die 67-Jährige keine Verwendung mehr für das Telefon und macht sich damit nun auf den Weg zur Trödelshow „Bares für Rares“. Dort erhofft sich die Kandidatin, noch ein wenig Geld mit dem kultigen Micky-Maus-Stück zu machen.

„Bares für Rares“-Expertin Annika Raßbach, die erst seit dem 3. Februar 2025 ein Teil der ZDF-Trödelfamilie ist, erkennt, dass das Telefon aus den 80ern ist und von der Alois Zetler GmbH im Auftrag der Deutschen Bundespost hergestellt wurde.

„Bares für Rares“: Dieses Micky-Maus-Telefon soll verkauft werden. Foto: ZDF

Was sie allerdings auch erkennt, ist die Tatsache, dass das Telefon nicht mehr in so einem ganz so guten Zustand ist. Die Micky-Maus-Figur wurde offenbar schon einmal vom Telefon gelöst, weil am unteren Rand Klebespuren zu sehen sind. Das wertet den Preis sicher etwas runter.

Die Bochumerin Charlotte erhofft sich 100 Euro für ihren damaligen „Wetten, dass..?“-Traum und wird eines Besseren belehrt. Die Expertise liegt nämlich trotz der Beschädigung immerhin noch bei 130 bis 180 Euro. Ob Charlotte im Händlerraum so viel Geld bekommt?

In der Tat sogar noch mehr! Am Ende springen 200 Euro für sie heraus, eine Summe, die die Kandidatin mehr als zufrieden stimmt: „Ist super gelaufen, ich freue mich über den erzielten Preis. Und die Händler waren alle super nett.“