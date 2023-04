Yvonne Woelke plaudert aus: Dieser Versuchung kann sie nicht widerstehen!

Bei Yvonne Woelke ging es in den vergangenen Wochen drunter und drüber – dabei steht vor allem noch das Drama rund um das Dschungelcamp im Mittelpunkt. Für die Blondine sicherlich eine durchaus aufwühlende Zeit…

Genügend Gründe, um sich die schönen Dinge im Leben zurück ins Gedächtnis zu rufen. Und dabei dürfte Yvonne eine Sache aus ihrer Kindheit sofort einfallen. In einem Interview mit unserer Redaktion sprach sie nun ganz offen darüber!

Yvonne Woelke plaudert über Kindheit

Nach ihrer Geburt wuchs Yvonne die ersten Jahre im Osten von Deutschland auf. Im Gegensatz zu vielen anderen damaligen Bürgern hat sie durchaus positive Erinnerungen an diese Zeit. „Viele meckern immer über den Osten, aber das kann ich gar nicht so sagen. Ich mochte das ja, als ich noch so klein war“, verriet sie.

Nicht nur das Umfeld, in dem Yvonne groß wurde, gefiel der Berlinerin: „Es gab etwas, das ich im Osten besonders mochte – nämlich Schokoküsse. Die waren mega-lecker!“ Dem Snack, bestehend aus einer Waffel, weichem Schaumzucker und einer Schokoglasur, kann die Schönheit offenbar bis heute nicht widerstehen.

Yvonne Woelke steht auf Schaumküsse

Doch mit einer traurigen Gewissheit muss Yvonne seit dem Umzug mit ihren Eltern in den Westen des Landes leben: „Ich habe keine mehr gefunden, die an die damaligen rankommen. Und das, obwohl ich bestimmt alle gekauft habe, die es auf dem Markt gibt.“ Der Geschmack unterscheide sich einfach zu früher. „Deshalb sind Schokoküsse für mich definitiv ein Stück Kindheit“, stellte Yvonne klar.

Während es bei Yvonne also der klassische Schokokuss ist, verbinden andere Menschen mit ihrer Kindheit und Jugend gewisse TV-Serien oder Filme – an dieser Stelle muss die 41-Jährige jedoch passen: „Ich komme aus dem Osten, da gab es nicht so viel außer das Sandmännchen.“ Doch wer weiß, vielleicht ist das kleine Männchen ja auch im Erwachsenenalter noch zu etwas gut und beschert Yvonne einen Traum, in dem sie nochmal in den Genuss der originalen Schokoküsse von damals kommt!