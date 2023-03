Yvonne Woelke: Zoff kurz vorm großen TV-Auftritt – „Lügnerin“

Für Yvonne Woelke wird es am Montagnachmittag (6. März) ernst. Das Model ist zu Gast in der Sat.1-Show „Volles Haus“, um hier über das Liebes-Drama mit Peter Klein und den Zoff mit dessen (Noch)-Ehefrau Iris Klein zu sprechen.

Bevor sie es sich allerdings im Studio bequem machen kann, liefert sich Yvonne Woelke zunächst eine handfeste Instagram-Diskussion mit Ex-Dschungelcamperin Tessa Bergmeier. Dass sie überzeugte Veganerin ist und kein Verständnis für Fleisch essende Menschen hat, machte die ehemalige GNTM-Kandidatin bereits in der RTL-Show deutlich. Und auch wenn es um Pelz geht, zeigt Tessa klare Kante. Ein Thema, bei dem Yvonne Woelke und sie jetzt ordentlich aneinander geraten sind.

Yvonne Woelke von Tessa Bergmeier scharf kritisiert

Bevor Iris Klein die Chance hat, sich zu dem Auftritt von Yvonne Woelke zu äußern, muss Letztere sich erst einmal um Tessa kümmern. Bislang zeigten sich die Model-Kolleginnen noch recht vertraut. Damit dürfte jetzt aber zumindest von Tessas Seite aus Schluss sein. Sie ist sich sicher, Yvonne trägt in ihrer Freizeit Pelz und das, obwohl sie ihr selbst hoch und heilig versichert hatte, eben damit nichts zu tun zu haben.

Auslöser des Ganzen war eine Modenschau, auf der Yvonne Woelke kurz nach ihrer Rückkehr aus Australien als Model mitlief. Die Designerin verwendet für ihre Mode auch immer wieder Echt-Pelz und exotisches Leder. Mit Tierschutz hat das nichts zu tun. Von Tessa darauf angesprochen, machte Yvonne Woelke in einem Statement klar, privat Mode dieser Art nicht zu tragen.

Yvonne Woelke von Tessa eiskalt abgewatscht

„Dieses Statement habe ich verlangt, sonst wäre ich nicht auf die für mich, von dir mit organisierte Party gekommen“, erklärt Tessa jetzt im Nachgang. Zur Erinnerung, Yvonne und eine gemeinsame Freundin hatten für Tessa eine Überraschungsparty in Hamburg geschmissen, zu der auch die Presse eingeladen war. Weil Yvonne anschließend ein Video mit pelziger Pudelmütze postete, konnte Tessa das Statement ihrer Gastgeberin nicht länger ernst nehmen. „Ich weiß nicht, wen du hier als Lügnerin hinstellen willst […] Hätte ich vielleicht vorher mal ein bisschen recherchiert, wäre ich nicht auf die Party gekommen.“

Yvonne lenkt in ihrer Instagram-Story dagegen, bedankt sich noch bei Tessa und sagt: „Früher habe ich nie so nachgedacht, aber dank dir denke ich jetzt dreimal nach.“ Sie ist sich sicher, das Fell an Mütze und Jackenkragen ist unecht – und die Tiermörder-Vorwürfe damit nicht gerechtfertigt.

Mehr News:

Dann macht sie nochmal deutlich, dass von ihrer Seite aus kein böses Blut fließt und sie Tessa auf ewig dankbar sein wird, sie im Liebes-Drama um Peter Klein verteidigt zu haben. Ganz so freundschaftlich, wie Yvonne es darstellt, fühlt sich Tessa ihrer Model-Kollegin aber offensichtlich nicht verbunden. Sie sagt: „Man kann ja bei dieser Geschichte Yvonne-Iris-Peter sehr viele Seiten einnehmen. Ich nehme da gar keine Seite ein. Aber wo ich eine Seite einnehme, ist, was Mord angeht und ich bin ganz klar gegen Pelz. Deswegen prangere ich das an.“

Damit dürften die Fronten geklärt sein…