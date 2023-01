Dschungelcamp: Tessa schießt gegen Heidi Klum – „Haben mich verarscht“

So langsam bröckelt die Fassade im Dschungelcamp. 2023 mit dabei ist auch Tessa Bergmeier, die sich in der Vergangenheit vor allem durch ihren Auftritt in Heidi Klums Modelshow „Germanys next Topmodel“ (GNTM) einen Namen machte.

Als GNTM-Zicke abgestempelt, sah man Tessa auch in Nachfolgeformaten in einem bestimmten Licht. Und auch im Dschungelcamp zählt das Model wohl eher als Unruhestifterin, als als Friedenstaube. Doch genau mit diesen Vorurteilen will Tessa jetzt anscheinend aufräumen. An Tag 7 spricht sie Klartext über die Show, in der alles anfing und übt Kritik. Vor allem an Modelmama Heidi Klum.

Dschungelcamp: Tessa immer noch sauer auf GNTM

Was könnte sich besser für ein privates Gespräch eignen, als eine Nachtschicht am Lagerfeuer? Hier will Männermodel Papis Loveday mehr über die GNTM-Vergangenheit seiner Kollegin wissen. Schnell ist klar, Tessa hat einiges zu erzählen.

Wie zum Beispiel, dass sie sich gar nicht selbst beworben hat, sondern für das Format ausgewählt wurde. Vermutlich witterte das Produktionsteam damals schon die Chance auf die große Show – und die folgte prompt. Tessa polarisierte von Anfang an. Ihr Auftreten gipfelte darin, dass sie Heidi Klum nach einer schlechten Bewertung vor laufender Kamera den Mittelfinger zeigte.

Dschungelcamp: Tessa schießt gegen Heidi Klum

Die Antwort darauf folgte prompt – Heidi warf Tessa hochkant aus der Show. Im Dschungelcamp erzählt das Model jetzt: Alles fake. Die Situation ist so niemals passiert. „Die haben mich verarscht! Ich fand das ungerecht. Ich wusste gar nicht, in was für ein Licht die mich da rücken wollen. Sie haben mich als Bitch dargestellt. Das war so unfair. Sie haben mich zu einem Monster gemacht, das war ich nicht.“

Eigentlich soll der Mittelfinger nämlich nicht Heidi, sondern einem Kameramann gegolten haben, der Tessa dabei filmte, wie sie weinte. Dass die Camperin heute nicht mehr gut auf die Modelmama zu sprechen ist, wird nochmal deutlich, als sie sagt: „Die lacht kleine Mädchen aus – das musst du dir mal vorstellen. Machtmissbrauch. Das ist auch ganz kleines Selbstbewusstsein. Ein Mensch, der andere quälen kann, ohne jegliches Schuldgefühl. Wie kann die nachts schlafen? Wie viele Mädchen sie zum Weinen gebracht hat…“

Und auch auf Papa Klum ist Tessa ganz offensichtlich nicht gut zu sprechen. „Ich habe ihren Vater kennengelernt und der hat immer alle Mädchen um sich geschart – wie so eine Sekte. Heidi hatte auch keine Kindheit, die wurde auch gedrillt.“ Während Heidi Klum die Aussagen alles andere als gefallen dürften, rennt Tessa bei Papis offene Türen ein. Der machte selbst seine Erfahrungen mit Heidi und betont: „Sie ist nicht Gott von der Welt.“