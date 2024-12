Yasin Mohamed: Nach heftigen Vorwürfen – erste TV-Show zieht die Notbremse

Drama pur im Reality-TV! Bis vor kurzem sah die Welt von Yasin Mohamed (33) noch rosig aus, er wird sogar als heißer Kandidat für das Dschungelcamp gehandelt. Doch jetzt steht er plötzlich ohne Job da. Nach brisanten Vorwürfen seiner Ex-Flamme Sophie Imelmann (28) zieht die RTL2-Show „La Familia – House of Reality“ vorerst die Reißleine und setzt die Zusammenarbeit mit dem Basketballer aus.

Auf Social Media verkündeten die Macher knapp: „Yasin pausiert vorerst bei Lafa. Danke für euer Verständnis.“ Doch was steckt dahinter?

Reality-Star Yasin Mohamed in der Kritik

Yasin, bekannt aus dem turbulenten WG-Leben von Influencern, geriet wegen Vorwürfen seiner Ex in den Fokus der Kritik. Sophie hatte nach der Show „Love Island VIP“ angedeutet, dass Yasin ihr „etwas angetan“ habe. Obwohl sie keine Details nannte, brodelt die Gerüchteküche seither heftig. „Bild“ erfuhr, dass Anwälte auf beiden Seiten bereits eingeschaltet wurden.

Yasin ließ in einer Instagram-Story verlauten: „Rechtliche Schritte sind eingeleitet, mein Anwalt ist dran. Mehr kann ich euch zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.“ Doch damit nicht genug! Im ARD-Talk „Deep und deutlich“ gestand er, bei Frauen „schwere Schäden hinterlassen“ zu haben. Isolation und Alkohol während der Dreharbeiten hätten eine dunkle Seite in ihm hervorgebracht, die er heute zutiefst bedauert.

Während die „La Familia“-Produktion auf Zeit spielt und die Vorwürfe abwarten will, steht Yasins Teilnahme am Dschungelcamp womöglich auf wackeligen Beinen. Die Kandidaten sollen in drei Wochen nach Australien fliegen, aber ob Yasin dabei sein wird? Laut „Bild“-Informationen wird bereits hinter den Kulissen über einen Ersatzkandidaten diskutiert!