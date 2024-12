„Love Island VIP“: Nach Finale – Yasin Mohamed spricht Klartext! „Krankhafte Eifersucht“

Die Sonne neigt sich über der „Love Island VIP“-Villa dem Horizont entgegen, und mit ihr die hitzigen Dramen und aufregenden Flirts. Dabei hat die Insel der Liebe besonders Reality-Star Yasin Mohamed (33) ordentlich durchgeschüttelt, der auf nicht eine, sondern gleich drei ehemalige Flammen stieß: Alicia, Yeliz und Aurelia.

Während Yasin beim Aufeinandertreffen mit allen drei Kandidatinnen überrascht war, fiel das Wiedersehen mit Aurelia besonders „unangenehm“ aus. „Es war schon absolut beschissen, sie in dieser Situation im Fernsehen wiederzutreffen“, erinnert er sich im Gespräch mit „DER WESTEN“. Doch das Schicksal hatte noch mehr Überraschungen für ihn parat.

„Love Island VIP“: Yasins turbulente Reise

Eine neue Romanze mit Kandidatin Sophie begann vielversprechend, bevor es in Misstrauen abdriftete. Der Auslöser? Ein einfaches Mikrofonkabel. Als Yasin nämlich Yeliz beim Anlegen ihres Mikrofons helfen wollte, hatte er dabei aus nächster Nähe freien Blick auf ihren Hintern – und das direkt vor Sophie. Die Konsequenzen für ihn: endlose Diskussionen und beinahe eine Trennung der beiden.

Ob Yasin sein Verhalten im Nachhinein bereut? „Ich finde es auch heute noch nicht schlimm, dass ich ihr das Mikro an den Rücken geklemmt habe. Das ist so weit hergeholt. Auch wenn ich jetzt in einer jahrelangen Beziehung mit einer Frau wäre und jemand vorbeilaufen würde und sagt: ‚Kannst du mir kurz das Kleid zumachen?‘ oder so, dann mache ich das“, so der 33-Jährige.

„Vor allem läuft man ja auch nebeneinander herum im Bad, egal ob sie im Bikini ist oder sonst etwas. Ich habe einfach ein Mikro dran gemacht und fertig.“ Sophies Reaktion darauf empfand der TV-Casanova als übertrieben: „Das war schon ein Moment, wo sie dann kurz davor war, mich rauszuwählen. Sie hat dann einen riesigen Aufstand gemacht, wollte nicht reden und hat mit Aurelia noch getrascht und so. Wenn das jetzt schon so anfängt, wo soll das hinführen?“

Auf die Frage, was für ihn ein absolutes No-Go in Beziehungen ist, antwortet der Reality-Star prompt: „Krankhafte Eifersucht.“ Ob das mit Sophie also noch der Dating-Show was wurde? Wohl kaum! Aktuell genießt Yasin jedenfalls das Singleleben, wie er uns bestätigt.

RTL2 zeigt „Love Island“ immer donnerstags um 20:15 Uhr. Wer die gesamte Staffel am Stück anschauen möchte, findet sie bequem in der RTL+ Mediathek.