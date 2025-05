RTL 2: Kurz nach „Davina & Shania – We Love Monaco“ ist es glasklar

Davina und Shania Geiss sind mit Fernsehkameras aufgewachsen. So wurden sie seit frühester Kindheit von RTL 2 begleitet. Heute sind die Töchter von Carmen und Robert Geiss erwachsen und starten mit einem eigenen Format durch. In „Davina & Shania – We Love Monaco“ geben die beiden einen persönlichen Einblick in ihren Alltag und ihr Leben im Fürstentum.

Am Montagabend (19. Mai 2025) konnten die RTL 2-Zuschauer zur besten Sendezeit zwei neue Episoden ihrer Serie verfolgen. Dabei wurden die siebte und achte Folge der 4. Staffel ausgestrahlt. Am Morgen danach zeigt sich: Auf ihre Fans können sich die zwei Schwestern nach wie vor verlassen.

RTL 2 hat Grund zur Freude

In der siebten Episode von „Davina & Shania – We Love Monaco“ auf RTL 2 wird es turbulent: Davina und Shania reisen zu einem VIP-Event nach Paris. Das Problem? Davina kämpft nach wie vor mit den Nachwirkungen ihrer frisch operierten Nase.

++ Auch für dich interessant: RTL2: Davina Geiss nach der NASEN-OP – „Richtig scheiße!“ ++

Und ordentlich Wirbel gibt es auch in der achten Episode! Zwischen den beiden Schwestern entbrennt ein hitziger Streit. Shania richtet sich ihre Traumwohnung ein, was Davina gar nicht schmeckt. Doch damit nicht genug: Carmen und Robert mischen sich ein und bringen mit ihrer Bauerfahrung zusätzliche Spannung ins Spiel.

RTL 2: Jetzt kursiert die erfreuliche Nachricht

Es war also alles aufbereitet für einen unterhaltsamen Fernsehabend mit den „Geissens“. Und die Fans wussten es auch zu schätzen!

Zwar konnten Shania und Davina Geiss laut „DWDL“ nicht ganz an die Spitzenquoten der Vorwoche anknüpfen, doch die zwei Folgen der RTL Zwei-Serie erreichten immerhin solide Marktanteile von 5,5 und 6,2 Prozent. Bei der Gesamtzahl der Zuschauer blieb das Interesse allerdings unter der Marke von 0,5 Mio.

Die RTL 2-Serie konnte sich somit vor Sat.1 und dem Reality-Format „Amore unter Palmen“ beim Blick auf die jüngere Zielgruppe einreihen. So erreichte die vorerst letzte Ausgabe der Serie einen Marktanteil von 4,5 Prozent unter den 14- bis 49-Jährigen.