Sonja Zietlow: Kurz nach neuer RTL-Show ist es öffentlich

Am Montagabend (19. Mai) feierte die neue Quiz-Show „Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?“ bei RTL endlich Premiere. Dabei stellt Moderatorin Sonja Zietlow (57) in ihrer neuen Show die mutige Frage: „Bin ich schlauer als alle?“

„Es ist ein Quiz für scharfen Verstand und klare Instinkte. Ein Spiel, das Klischees auf die Probe stellt – und zeigt, wie trügerisch Vorurteile sein können. Wer glaubt, alles durchschaut zu haben, könnte sich schneller verrechnen als gedacht“, erklärte Zietlow bereits im Vorfeld öffentlich. Das Konzept klingt zwar spannend, aber wie reagieren die Zuschauer?

Sonja Zietlow: Nach RTL-Show gibt es keine Zweifel

In der Quiz-Show treten Kandidaten gegen unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen an. Wer mehr Fragen richtig beantwortet, kann satte 100.000 Euro abräumen. Von Tinder-Usern bis zu Glatzenträgern, jeder kann dabei sein. Doch wie kam die Primetime-Show bei den Zuschauern an? Am Tag danach herrscht nun Gewissheit.

Die erste Ausgabe hat laut den Zahlen von „DWDL“ voll eingeschlagen. Bei den jungen Zuschauern holte die Show den sogar Primetime-Sieg. Mit 490.000 Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte Sonja Zietlows neue Show starke 11,7 Prozent Marktanteil. Kein anderer Sender konnte da mithalten!

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Insgesamt schalteten 1,44 Millionen Menschen ein. Damit ließ Sonja Zietlow ihren Vorgänger Daniel Hartwich (46) mit „Die perfekte Reihe“ weit hinter sich. Auch wenn „#wallraffen“ später auf 9,1 Prozent fiel, war das im Vergleich zur Vorwoche ein Plus.

Die nächste Ausgabe von „Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?“ läuft am Montagabend (26. Mai) ab 20.15 Uhr auf RTL.