Selfiesandra: Nach „Let’s Dance“-Aus im Halbfinale macht RTL es offiziell!

Die einen liebten sie bei „Let’s Dance“, die anderen fanden sie bei der Tanz-Show deplatziert: Influencerin Selfiesandra (bürgerlich Sandra Safiulov) sorgte bei dem RTL-Klassiker für jede Menge Furore. Doch damit ist jetzt Schluss. Am Freitagabend (16. Mai), im Halbfinale von „Let’s Dance„, erreichte sie nicht genug Zuschaueranrufe und musste die Sendung verlassen.

Damit stehen jetzt nicht nur die Finalisten Fabian Hambüchen, Diego Pooth und Taliso Engel fest, sondern auch etwas anderes.

Selfiesandra: Nach „Let’s Dance“-Aus wird es klar

Wer schafft es in das Finale von „Let’s Dance“? Das beschäftigte am Freitag offenbar viele TV-Zuschauer. Dabei dürfte besonders spannend gewesen sein, ob es Selfiesandra als einzige verbliebene Frau in der Runde schafft, das Final-Ticket zu lösen. Schließlich stand die Influencerin oft wegen ihrer Art in der RTL-Show in der Kritik, hat laut einigen Zuschauern kein Talent zum Tanzen.

Für RTL bedeuteten diese Rahmenbedingungen einen Quotenerfolg, wie der Kölner Sender am Samstag (17. Mai) selbst verkündet. So holte das „Let’s Dance“-Halbfinale satte 17 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern, versammelte damit 1,31 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer konnte RTL sogar einen Marktanteil von 18,9 Prozent für sich verbuchen – hier schalteten 720.000 Millionen Menschen ein.

„Let’s Dance“-Halbfinale mit einem Wermutstropfen

Insgesamt wollten 3,24 Millionen Zuschauer das „Let’s Dance“-Halbfinale bei RTL sehen. Laut Branchenmagazin „DWDL“ machte das den Sender zum Primetime-Sieger am Freitagabend. Auch das nachfolgende „Exklusiv Spezial“ konnte noch 1,75 Millionen Fans begeistern.

Insgesamt lässt sich auch schon vor Ende der 18. „Let’s Dance“-Staffel sagen, dass das Format auch in diesem Jahr wieder ein Quotengarant für RTL war. Und das, obwohl die Quoten insgesamt hinter denen in den anderen Staffeln leicht zurück gingen.