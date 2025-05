Nach Tod von Xatar (†43): Hip-Hop-Szene nimmt Abschied – „Mir fehlen die Worte“

Die deutsche Rap-Szene steht unter Schock: Xatar ist tot (>>>wir berichteten.) Der Rapper starb in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9. Mai) in Köln. Die genaue Todesursache ist bislang nicht bekannt. Er wurde 43 Jahre alt.

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die traurige Nachricht rasch. Weggefährten wie Haftbefehl, Farid Bang und Fler bestätigten Xatars Tod öffentlich und teilten ihre Anteilnahme. Auch zahlreiche Fans verabschiedeten sich mit emotionalen Worten und Erinnerungen.

Xatar: Hip-Hop-Kollegen nehmen Abschied

Xatar – bürgerlich Giwar Hajabi – galt als einer der einflussreichsten Künstler des deutschen Gangster-Raps. Mit seinem Label „Alles oder Nix“ prägte er nicht nur eine eigene Ästhetik, sondern auch eine Generation junger Musiker. Seine Biografie, die vom Exil im Iran bis hin zu einem spektakulären Goldraub reicht, wurde 2022 mit „Rheingold“ verfilmt – Emilio Sakraya übernahm darin die Hauptrolle.

Schauspieler Sakraya drückte seine Trauer schlicht mit einem Tauben-Emoji in seiner Instagram-Story aus. Rapper-Kollege Haftbefehl meldete sich mit einem Social-Media-Post. Der enge Freund und langjährige Weggefährte von Xatar schrieb auf dazu: “ Mir fehlen die Worte, mein Bruderherz. Ich hoffe, du bist jetzt an einem besseren Ort. Mein aufrichtiges Beileid an die Familie.“ Weiter schreibt er: „Legends never die.“

Farid Bang bekundet sein Beileid

Auch Farid Bang verabschiedete sich mit einem gemeinsamen Foto und ehrte Xatar als „eine der größten Legenden des Deutschraps.“ Weiter heißt es unter seinem Instagram-Post: „R.I.P. Giwar. Möge deine Seele in Frieden ruhen, mein aufrichtiges Beileid an deine Familie. Ich werde dich immer gut in Erinnerung behalten.“

Rapper AK Ausserkontrolle schrieb auf Kurdisch: „Gottes Barmherzigkeit sei mit ihm.“ Und auch Pashanim teilte ein Erinnerungsbild in seiner Instagram-Story.