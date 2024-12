Möglicher Paukenschlag bei Rapper Sido – „Ich bin übrigens Single“

Eine kursierende Neuigkeit überrascht derweil zahlreiche Fans des Rap-Stars und ehemaligen „The Voice of Germany“-Coaches Sido (44). So soll er sich am Rande einer seiner Weihnachtsshows als „Single“ bezeichnet haben.

Dies war aber nicht das einzige, was er sagte. Weiterführend bot er sich seinen Fans mit den Worten „Falls das jemand als Angebot nehmen möchte“ an. Dabei würde ihm aber sein Nachwuchs im Wege stehen, da er sich intensiv um das Baby sorgen müsse.

Klarheit bei Sidos Vaterschaft vs. Rätsel um Sidos Partnerschaft

Ende Oktober überraschte Sidos Partnerin, Georgina Stumpf (26), ihre Fans mit einer herzlichen Nachricht: Sie sei schwanger! Mit einem Babybauch-Clip auf Instagram bestätigte die Twitch-Moderatorin die freudige Nachricht. Für sie ist es das erste Kind, während es für ihren Partner bereits der fünfte Nachwuchs ist.

Erst Ende November berichtete Georgina von Sidos und ihren erfreulichen Babynews auf Instagram. In einem weiteren kürzlich aufgetauchten Instagram-Clip zeigte sie sich zusammen mit Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46) beim Aufstellen eines Weihnachtsbaums.

Das Verhältnis der Patchwork-Familie wird als herzlich und gut beschrieben. So gratulierte Charlotte bereits unter dem ersten Babybauch-Post von Georgina und richtete wärmende Worte an sie: „Here we go. Freuen uns auf das Kleine.“ Daraufhin antwortete Georgina:„Liebe euch.“

Es bleibt abzuwarten, ob sich der Rap-Star und die Moderatorin wirklich getrennt haben. In nächster Zeit wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Statement dazu erfolgen.