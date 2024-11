Sido: Das erwartet ihn unter dem Tannenbaum von seiner Ex-Frau Charlotte

Seit 2020 gehen Rapper Sido (43) und Ex-Ehefrau Charlotte Würdig (46) getrennte Wege. Dennoch sind sie im Harmonischen auseinandergegangen und weiterhin befreundet. So verbringen die beiden oft noch gemeinsame Urlaube und Weihnachtsfeste mit ihren zwei Söhnen zusammen.

Das anstehende Weihnachtsfest soll genauso wie immer im Kreise der gesamten Patchwork-Familie zelebriert werden. Dies gab die Moderatorin nun in ihrer Instagram-Story bekannt.

Sido: Einzigartiges Geschenk zum Heiligen Fest

Spannend dabei ist, welches Präsent von Charlotte unter dem Tannenbaum auf den ehemaligen „The Voice of Germany“-Coach warten wird. Darüber hat sie sich jetzt während einer langen Bahnfahrt den Kopf zerbrochen und ihre Follower daran teilhaben lassen.

Ihre Geschenkauswahl fällt auf etwas, dass man nicht in den Händen halten kann: Die Beständigkeit ihrer gemeinsamen Freundschaft. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die zweifache Mutter dazu den passenden Slogan: „Lieber Ex-Ehemann, dein Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr bin ich. Richtig gehört, ein weiteres Jahr Freundschaft. Deine Mitgliedschaft wurde verlängert.“ Dazu veröffentlichte sie ein gemeinsames Urlaubsfoto des Ex-Paares aus dem Jahre 2023 auf Mallorca.

Es ist ein nicht selbstverständliches Weihnachtsgeschenk, welches besonders Sidos und Charlottes gemeinsame Söhne erfreuen wird. Außerdem ist es auch Ausdruck für den starken Zusammenhalt der Patchwork-Familie. Im Interview mit der GALA erzählte die TV-Moderatorin im November: „Eine Trennung ist nie schön, aber allein schon für die Kinder ist es wichtig zu zeigen, dass daraus auch was Cooles entstehen kann.“