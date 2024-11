Sido: Nach großer Fan-Sorge – schwangere Freundin meldet sich zu Wort

Babynews im Hause von Sido. Seit dem 20. Oktober 2024 steht fest, dass sich der bekannte deutsche Rap-Star und frühere ,,The Voice of Germany“-Juror zum fünften Mal über Nachwuchs freuen kann. Er erwartet mit seiner Partnerin Georgina Stumpf das erste gemeinsame Kind.

Mehrere Wochen wurden seine Fans auf die Folter gespannt. Das Paar hielt sich bedeckt und gab wenig Details zu ihrem Baby bekannt. Allmählich wurden die Follower beunruhigt- doch nun gibt Georgina zu verstehen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt.

Sido: Neue Details zu Mini-Sido

In ihrer Instagram-Story hat die Influencerin ein Foto veröffentlicht, dass sie in einer gynäkologischen Praxis zeigt. ,,Hello! Es kommen besorgte Fragen, wenn meine Story still steht, ob das Kind schon da ist. Daher mal ne grobe Info: Nein und wir haben noch Zeit“, lautet ihre Message.

Auf die alles entscheidende Frage, ob das Geschlecht des kleinen Wonneproppens schon feststehe, geht Georgina in einer Fragerunde eindeutig ein. ,,Ja“ lautet ihre Antwort. Dennoch müssen sich die Anhänger Sidos weiterhin gedulden. Das Paar wird diese Details erst einmal nicht mit der Öffentlichkeit teilen.

Für die 33-Jährige ist es etwas ganz Neues und Aufregendes, da sie zum ersten Mal Mutter wird. Sido dagegen hat schon zwei Kinder aus einer früheren Beziehung sowie zwei Kinder aus einer langjährigen Ehe mit TV-Moderatorin Charlotte Würdig.