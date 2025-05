Xatar ist tot – Rapper im Alter von 43 Jahren gestorben

Die Rap-Welt ist in Schockstarre. Rapper Xatar ist im Alter von nur 43 Jahren gestorben!

Nachdem einige Gerüchte kursierten, herrscht nun traurige Gewissheit: Rapper Xatar ist tot. Dies verkünden unter anderem Haftbefehl, Farid Bang und auch Fler, ebenfalls bekannte Künstler in der Szene. Zahlreiche Kollegen und Fans trauern nun um den gebürtigen Iraner.

Xatar ist tot – Rap-Szene steht unter Schock

Laut „Bild“-Informationen soll Xatar, der mit bürgerlichem Namen Giware Hajabi hieß, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (9. Mai) gestorben sein. Ein offizielles Statement der Familie steht noch aus. Auch die Todesursache ist bislang unklar.

Was jedoch deutlich sichtbar ist: Die Anteilnahme ist riesig. Immer mehr Rapper melden sich im Laufe des Freitagnachmittags (9. Mai) zu Wort. Sie veröffentlichen Bilder des 43-Jährigen und trauern um ihren Kollegen. Die Fangemeinschaft kann es ebenfalls nicht fassen und teilt Beileidsbekundungen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Xatar ist tot – Fans sind am Boden zerstört

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich die Todesmeldung von Rapper Xatar in Windeseile. Während einige seiner Fans es im ersten Moment nicht fassen können, sind andere am Boden zerstört. Die Kommentare überschlagen sich förmlich:

