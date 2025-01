Shirin David: Fans sind sich sicher – DIESE Zeilen sprechen eine deutliche Sprache

Erst vor kurzem hat sie am Brandenburger Tor mit Rapper Ski Aggu während der ZDF-Silvesterparty für gute Laune gesorgt – jetzt muss Shirin David den Jahresstart mit einer ordentlichen Portion Zoff verdauen. Denn: Eine Musiker-Kollegin soll nun ordentlich gegen sie ausgeteilt haben!

Was zunächst als Karriere auf YouTube begann, hat sich schnell zu einem echten Sprungbrett für Shirin David entwickelt. Mittlerweile hat sich die 29-Jährige einen Namen als Sängerin und Rapperin gemacht, fährt eine pinke G-Klasse und stürmt mit Hits wie „Bauch, Beine, Po“ die Charts. Doch Erfolg bringt auch Neider – und jetzt hat es Shirin offenbar mit einem musikalischen Frontalangriff zu tun.

Shirin David muss einstecken

Ausgerechnet Musiker-Kollegin Loredana soll jetzt in ihrer neuen Single ordentlich gegen die Blondine ausgeteilt haben. Die hat das neue Jahr direkt mit ihrer Single „Surprise“ eingeläutet und Fans sind sich einig: Die neue Nummer ist ein verbaler Seitenhieb gegen Shirin David und Influencerin Katja Krasavice. Zwar nennt Loredana keine Namen, aber in den sozialen Medien herrscht bereits Gewissheit: Die Zeilen können nur an diese beiden gerichtet sein.

„Ihr macht auf feministisch, aber nennt euch Bitches“, rappt Loredana provokant und weiter: „Für mich ist Rap kein Botox, dicker Arsch oder Busen (…). Leute wollen auch ohne BBL ein Foto mit mir.“

Shirin David: Fans sind sich sicher

Auf Instagram überschlagen sich die Kommentare auf dem Account von Loredana. „Indirekter Diss an Shirin David!“ oder „Der Seitenhieb gegen Katja ist ja mal legendär“, lauten nur einige Meinungen. Loredana scheint mit ihren Spitzen den Nerv vieler getroffen zu haben.

In ihrer Single kritisiert sie jedoch nicht nur Schönheitsideale, sondern auch den Einsatz von Autotune und die Chartstrategien ihrer Kolleginnen: „Autotune, ja, sie geht mit jedem Dreck auf die Eins. (…) Mann, du langweilst mich.“

Besonders interessant: Zwischen Loredana und Shirin David gab es bereits vor Jahren Beef. Damals stichelten die beiden in Songs gegeneinander, eigentlich schien die Fehde beigelegt. Doch nun könnte das Drama in die nächste Runde gehen…