Shirin David bei der ZDF-Silvestershow: Kurz vor ihrem Auftritt wurde das Geheimnis gelüftet

Es war eine Mega-Sause zum Jahreswechsel: die ZDF-Silvestershow. Und auch Shirin David war mit von der Partie. Die Rap-Queen absolvierte wohl einen ihrer größten Auftritte ihrer bisherigen Karriere. Doch was ist das Geheimnis ihres Erfolgs?

Wenn Shirin David auftritt, muss alles perfekt sitzen: Outfit, Stimme und Bühnenshow. Die 29-Jährige weiß genau, wie man sich perfekt inszeniert. Natürlich stimmte auch ihr Auftritt bei der ZDF-Silvestershow.

Shirin David bei der ZDF-Silvestershow: Das tut sie vor jedem Auftritt

Kurz vor ihrem Auftritt wurde bekannt, wie sich Shirin David, die mit bürgerlichem Namen Barbara Schirin Davidavicius heißt, vor einem Gig vorbereitet. Die „Bauch, Beine, Po“-Interpretin braucht viel Ruhe. Ab 30 Minuten vor dem Auftritt darf sie niemand mehr stören, wie sie gegenüber der „Bild“ verriet.

„Ich brauche die Zeit, um in mich zu gehen und mich mental auf die Bühne vorzubereiten“, so ihre Begründung. Und dieses Ritual hat sich die Rapperin schon seit ihrer Kindheit angewöhnt. „Bei meinem ersten Auftritt in der Staatsoper in Hamburg habe ich zu meiner Mutter auf dem Hinweg im Auto gesagt: ‚Könntest du bitte leiser sein? Ich muss mich vorbereiten‘“, erklärt sie. Da war Shirin David süße vier Jahre alt!

Kein Alkohol vor der ZDF-Silvestershow für Shirin David

Ihre Auftritte nimmt die Influencerin bis ins kleinste Detail ernst. Auch Alkohol ist vor einem Auftritt absolut tabu für die Perfektionistin. Stattdessen geht sie die Show Schritt für Schritt im Kopf durch.

Und vor der ZDF-Silvestershow war Shirin David besonders fleißig: Bis zu acht Stunden trainierte sie für ihren Auftritt – täglich! Kein Wunder also, dass bei der beliebten Musikerin alles wie am Schnürchen läuft.

