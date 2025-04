Wotan Wilke Möhring: Kurz nach dem „Tatort“ kann es jeder wissen

Es war einer der meistdiskutierten „Tatort“-Krimis seit Langem. Und das aus gleich mehreren Gründen. Zum einen behandelte der neue Fall „Im Wahn“ mit Wotan Wilke Möhring in der Hauptrolle eine Thematik, die in den vergangenen Monaten immer wieder in Deutschland aufkam – die zunehmende Messergewalt.

Zum anderen ging es auch um das Thema KI. Inwieweit kann die künstliche Intelligenz bereits bei der Aufklärung von Kapitalverbrechen wie dem im neuen „Tatort“ helfen, bei dem ein unbekannter Täter im Schutze einer Menschenmasse gleich zwei Personen tötet.

Wotan Wilke Möhrings neuer „Tatort“ sorgt für Diskussionen

Zwei Themen also, die durchaus zu polarisieren wussten, und die dafür sorgten, dass bereits wenige Stunden nach dem „Tatort“ jeder wissen konnte, dass die Zuschauerzahlen wieder einmal sehr ordentlich waren.

5,317 Millionen Menschen schalteten den „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring ein, den die ARD am Abend des Ostermontages (21. April 2025) mit ein wenig Verspätung ausstrahlte. Das bedeutete einen Marktanteil von 20,3 Prozent im Gesamtpublikum, wie das Branchenportal „DWDL“ vermeldet.

ARD klar vor dem ZDF

Knapp dahinter: Die Krimi-Konkurrenz des ZDF. „Nord Nord Mord“ schalteten 5,277 Millionen Zuschauer ein, bescherten dem Zweiten Deutschen Fernsehen damit einen Marktanteil von 20,1 Prozent.

Etwas anders sah das bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren aus. Hier konnten sich Wotan Wilke Möhring und Kollegen klar gegen das ZDF durchsetzen. 0,951 Millionen Zuschauer schalteten den „Tatort“ ein (ein Marktanteil von 16,8 Prozent). Zum Vergleich: „Nord Nord Mord“ wollten lediglich 0,384 Millionen der jungen Zuschauer sehen. Ein deutlich schlechterer Marktanteil von 6,9 Prozent.