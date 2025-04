„Tatort“-Fans gehen auf die Barrikaden: „Zum Fremdschämen“

Es war mal ein ganz anderer „Tatort“, den die ARD am Montagabend (21. April 2025) zu leicht verspäteter Zeit (die Hintergründe für die Verschiebung kannst du hier nachlesen) ausstrahlte. In „Im Wahn“, so der Titel des neuen Krimis mit Wotan Wilke Möhring ging es um den Fall eines Messerangriffes in Hannover. Im Schutz einer Menschenmasse tötet ein Angreifer zwei Personen. Doch es gibt keine Verdächtigen. Helfen soll nun eine KI-basierte Software.

Ein spannender Ansatz, der in Zukunft immer wichtiger werden wird. Schließlich übernimmt die Künstliche Intelligenz schon jetzt viele Aufgaben im alltäglichen Leben. Unter den Fans und Zuschauern des neuen „Tatort“ jedoch sorgte die Idee für reichlich Ärger und Streit. Zumindest unter dem aktuellen Sendungspost des „Tatort“ bei „X“.

Zoff um KI im neuen „Tatort“

„Würde eine glatte zwei geben. Spannend gemacht, das Böse siegt am Ende quasi, keine schlechte Variante“, urteilt ein Zuschauer, beschwert sich im gleichen Zug aber auch noch über die, die die Kommentare bei „X“ als Plattform für ihre Denkweise nutzen: „Meine Fresse, es ist Unterhaltung und kein Fachseminar vom CCC oder für Psychologie. Auch keine Bespaßung für Rassisten. Was man so alles liest.“

Ein Punkt, den auch ein weiterer „X“-Nutzer aufnimmt: „Alter, was sind hier für rassistische Kommentare drunter. Könntet ihr mal moderieren? An die Hater hier: Guckt was anderes, wenn euch der ‚Tatort‘ jedes Mal sooo aufregt und bleibt hier weg, ist ja zum Fremdschämen.“

Neuer „Tatort“ spielt im Schach-Milieu

Eine Aufforderung, die man sich bei der ARD scheinbar zu Herzen genommen hat. Am Dienstagmorgen nach der Ausstrahlung (22. April 2025) waren die meisten fremdenfeindlichen Kommentare gelöscht.

Der nächste „Tatort“ am 27. April kommt übrigens ohne KI-Ermittler aus. In „Zugzwang“ ermitteln die Münchner Ermittler Batic und Leitmayr in einem Mordfall im Schach-Milieu.