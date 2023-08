Die Wollnys: Babybombe geplatzt – Silvia verkündet freudige Nachricht

Was für eine unglaubliche Zahl. Zum mittlerweile 18. Mal ist Silvia Wollny am Sonntag (23. Juli 2023) Oma geworden. Das verkündete das „Die Wollnys“-Oberhaupt am Vormittag auf Instagram.

Sarafina und Peter haben ihr Baby bekommen. Ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, verriet Silvia Wollny dagegen noch nicht. Dafür jedoch platzt die 58-Jährige fast vor Stolz. „Hallo ihr Lieben, heute ist ein wunderschöner Tag, denn heute bin ich zum 18ten mal Oma geworden, was mich sehr glücklich macht“, schreibt Silvia auf Instagram.

Die Wollny-Familie wächst weiter

Wollny weiter: „Das Baby von Sarafina und Peter hat heute das Licht der Welt erblickt und hat ihre kleine Familie größer gemacht. Wir sind sehr, sehr stolz auf Sarafina und genießen jetzt die Zeit und werden unser kleines Würmchen Willkommen heißen. Wenn aus Liebe leben wird, dann trägt das Glück einen Namen. Wir sind überglücklich.“

Und auch Sarafina scheint außer sich vor Glück. Sie und Peter wollen sie nun jedoch erst einmal Zeit für die Familie nehmen. Auf Instagram schreibt Sarafina: „So ihr Lieben, wir werden unsere Babypause einläuten. Wir werden euch, hier und da, privat mitnehmen, aber es wird jetzt hier für die nächsten drei, vier Wochen keine Werbung folgen. Lasst euch nicht ärgern.“

Fans freuen sich über nächstes Wollny-Baby

Die Fans jedenfalls sind ganz aus dem Häuschen. „Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns wahnsinnig für euch und wünschen euch alles Glück der Welt und eine wundervolle Zeit mit eurem kleinen Wunder“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Eine andere Nutzerin schreibt: „Herzlichen Glückwunsch den frisch gebackenen Eltern, viel Spaß beim Kennenlernen und der Kuschelzeit. Und nicht zu vergessen herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Großeltern. Auf in ein neues Abenteuer.“

Mehr Nachrichten:

Und eine dritte Nutzerin ergänzt: „Herzlichen Glückwunsch zum Enkelkind, liebe Silvia. Und auch an Sarafina und Peter, herzlichen Glückwunsch zum Baby.“