Die Wollny-Kinder werden flügge – abseits der bekannten RTL 2-Reality-Show über die Großfamilie haben sich die meisten Mädels von Silvia Wollny eigene Business-Nischen gesucht.

So bastelt Estefania Wollny seit geraumer Zeit an ihrer Gesangskarriere, veröffentlichte seit ihrer kurzzeitigen Teilnahme bei „DSDS“ 2019 mehrere Singles und 2023 sogar ein Album. Doch trotz der neuen Songs gibt es ein Lied, das Estefania wohl besonders am Herzen liegt und Fans der Wollnys sowie alle Familienmitglieder immer wieder zu Tränen rührt. Das zeigt ein Video, das die stolze Mama Silvia auf Instagram veröffentlichte.

Die Wollnys: Emotionaler Moment rührt zu Tränen

Am Donnerstag (6. Juli) teilte Silvia Wollny auf Instagram einen emotionalen Moment mit ihren Followern. Mit zwei schlichten roten Herz-Emojis kommentiert die 58-Jährige einen kurzen Videoclip, in dem ihre zweitjüngste Tochter Estefania zu sehen ist.

Die 21-Jährige steht dabei auf der Bühne, kündigt an: „Den Song, den ich jetzt singe, den singe ich für Emory und für Casey. Für meine beiden Prinzen – und das mache ich nur für euch zwei.“ Ihre „beiden Prinzen“, das sind Estefanias Neffen, die im Mai 2021 zur Welt kamen. Ihre Mutter Sarafina Wollny und ihr Mann Peter wurden damals per künstlicher Befruchtung zu Eltern, doch Schwangerschaft und Geburt der Zwillinge lief nicht reibungslos ab. Davon handelt auch der Song „Doppelt laut“, den Estefania in dem Videoclip anspricht.

So filmt Mama und Großmama Silvia Wollny nicht nur ihre Tochter beim Singen auf der Bühne, sondern schwenkt das Handy auch einmal zu Emory und Casey in ihren Kinderwagen rüber – ein emotionaler Moment, wenn man bedenkt, dass die mittlerweile Zweijährigen so einen schweren Start ins Leben hatten.

Die Wollnys: „Jedes Mal aufs Neue bekomme ich Tränen in den Augen“

In der Ballade thematisiert die 21-jährige Wollny-Tochter den Kampf der Jungs, singt im Kreise der Wollnys-Familie über deren „schlagende Herzen“ und „Pflaster auf Narben“ und davon, dass die Zwillingen zu „Helden getauft wurden“ – Taschentuchalarm!

Das sehen auch die Instagram-Follower ähnlich, sie kommentieren reihenweise:

„Jedes Mal aufs Neue bekomme ich Tränen in den Augen, wenn ich dieses Lied höre“

„Dieses Lied ist so toll, da bekomme ich Tränen in den Augen“

„Ist das schön, ich liebe es“

„Das Lied ist so schön und sie singt es fantastisch“

Wie immer auf Social Media gibt es natürlich auch hier wieder Follower, die etwas an Estefania Wollny und ihrem Auftritt auszusetzen haben und unter anderem das offensichtliche Playback kritisieren. Den Wollnys-Clan dürfte das aber kalt lassen – schließlich ist Familien-Zusammenhalt mehr wert als Perfektion.