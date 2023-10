Die Wollnys: Loredana demütigt ihren Verlobten vor laufender Kamera – „Wie peinlich“

Bei den Wollnys wird es niemals langweilig, Familienoberhaupt Silvia wird von ihren elf Kindern und achtzehn Enkelkindern ganz schön auf Trab gehalten. Bekannt wurde die Großfamilie durch die RTL2-Doku „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, in der der Alltag und die besonderen Momente der Fernsehfamilie festgehalten werden.

In der Folge von Mittwoch (25. Oktober) begibt sich die Familie Wollny auf die Reise zurück in ihre Wahlheimat, die Türkei. Während Silvia, Estefania, Loredana und Sarafina mit insgesamt vier Enkelkindern bereits in der Türkei angekommen sind, kommen die dazugehörigen Männer der Familie Wollny mit dem Auto und der Fähre hinterher. Ein gemeinsamer Tag am Strand führt jedoch zu einer Beziehungskrise bei der jüngsten Wollny-Tochter.

Loredana Wollny verliert jeglichen Respekt

Alles beginnt mit einem friedlichen Strandtag, den die vier Frauen in der Türkei verbringen wollen. Nachdem der Nachwuchs der Wollny-Töchter mit genügend Sonnencreme versorgt wurde, geht der Badespaß los. Doch plötzlich entdeckt Familienoberhaupt Silvia eine Wasseraktivität, die noch gehörig für Streit Sorgen wird. Am Strand der Türkei wird der Wassersport des Paraglidings angeboten. Töchterchen Loredana ist bei dem Gedanken sofort hellauf begeistert. Der jüngste Wollny-Sprössling verpflichtet ihren Verlobten Servet und Estefanias Freund Ali dazu, sie bei diesem Abenteuer zu begleiten. Die beiden Männer sind jedoch alles andere als begeistert von dem Gedanken, an einem Ballon festgeschnallt über das Mittelmeer zu fliegen. Nach einem kurzen Moment der Überredungskunst, stimmen sie dem Abenteuer jedoch zu.

In einem Interview kurz vor der Fahrt aufs offene Meer bekräftigt Loredana Wollny, dass sie absolut keine Angst vor dem Abenteuer habe. Servet und Ali hingegen können ihre Aufregung nicht zurückhalten und gestehen: „Wir haben Angst“. Loredana kann mit den Emotionen ihres Verlobten Servet jedoch nicht umgehen. Sie motzt ihn an: „Ich hab keine Angst. Als ob die beiden hier Männer sein sollen. Davon sehe ich gerade nicht viel.“ Loredana scheint eine ganz spezielle Vorstellung von Männlichkeit zu haben. Als es dann in Richtung Anmeldung geht, versucht Servet abzuhauen. Auch wenn der junge Mann dieses Manöver nicht ganz Ernst meint, schämt sich Loredana für das Verhalten ihres Verlobten und demütigt ihn mit den Worten: „Wie peinlich ist das, deine Frau läuft neben dir und du ziehst als Mann so eine Show ab.“ Die Angst ihres Partners scheint die 19-Jährige nicht ernst nehmen zu können.

Als Loredana Wollny mit den zwei jungen Männern schlussendlich mit dem Paragliding-Schirm in der Luft fliegt, sind alle Sorgen vergessen. Servet und Ali genießen den Flug in vollen Zügen, die Begeisterung ist groß. Servet ist geradezu hin und weg: „Das hat wirklich Spaß gemacht.“ Loredana fühlt sich in ihrem vorangegangenen Wutausbruch bestätigt und sagt mahnend: „Ich hab’s euch doch gesagt Jungs, ihr müsst auf eure Frau hören.“ Der restliche Tag am Traumstrand wird nun hoffentlich etwas friedlicher ablaufen.