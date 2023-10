„Die Wollnys“: Estefania kommt an ihre Grenzen – „Ich bekomme keine Luft“

Sie sind eine der bekanntesten Großfamilien Deutschlands und ihr Name ist Programm: die Wollnys. Ruhige Momente gibt es im Familienalltag der Wollnys kaum, Familienoberhaupt Silvia hat schließlich elf Kinder und 17 Enkelkinder. Bekanntheit erlangte die Großfamilie durch die RTL2-Dokusoap „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut.

Silvia Wollny und ihre zweitjüngste Tochter Estefania haben vor allem eins gemeinsam: ihre große Liebe zur Musik. Bereits seit dem Jahr 2013 veröffentlicht Silvia Songs, Estefania möchte nun an die Musikkarriere ihrer Mutter anknüpfen. Nun steht der erste gemeinsame Auftritt des Mutter-Tochter-Duos bevor, der jedoch schon im Vorhinein für eine Menge Zündstoff sorgt.

„Die Wollnys“: Silvia und Estefania stehen gemeinsam auf der Bühne

In der Folge von Mittwoch (18. Oktober) steht der erste große Auftritt von Silvia und Estefania bevor. Das Mutter-Tochter-Duo wird bei einem Renntag in Gelsenkirchen auftreten, der Auftritt dient für Estefania als Generalprobe für einen größeren Auftritt einige Monate später. Bereits bei der Wahl des Outfits kommt es zum Zoff zwischen Mutter und Tochter, das Outfit ihres Nachwuchses ist dem Familienoberhaupt zu freizügig. Silvia ist empört und schnauzt Tochter Estefania an: „Hast du was am Kopf oder was? Das Ding ist durchsichtig! Ne Estefania, ich find das nicht gut mit diesem Ausschnitt.“

Als die Wollnys dann am Ort des Events ankommen, läuft erstmal alles schief. Nachdem Mutter Silvia bereits mit Husten und Heiserkeit aufgewacht war, schüttet sie bei der Ankunft aus Versehen ihre Apfelschorle über das Outfit von Estefania, die sich laut fluchend umziehen muss. Langsam wird die Wollny-Tochter außerdem von Nervosität geplagt und wendet sich panisch an Mama Silvia: „Mama, ich krieg keine Luft, ich krieg Panik.“ Als es dann auch noch anfängt, in Strömen zu regen, sinkt die Laune von Estefania auf den Nullpunkt.

Auf die Bühne schafft es das Mutter-Tochter-Duo trotz der widrigen Umstände. Nachdem Silvia ihren Hit „Wir sind eine große Familie“ performt hat, begeistert Estefania Wollny das Publikum mit mehreren eigenen Songs. Besonders ihre emotionale Ballade über die schwere Geburt der Zwillinge von Schwester Sarafina berührt das Publikum. Spätestens als die Kleinkinder zu Estefania auf die Bühne gehoben werden, bleibt kein Auge trocken, auch Mutter Silvia ist zu Tränen gerührt. Am Ende des Tages war der Aufritt der Wollnys ein voller Erfolg, Estefania verkündet freudig: „War mega, hat echt Spaß gemacht!“ Die Wollny-Tochter scheint bereit für ihren nächsten großen Auftritt in wenigen Monaten zu sein.