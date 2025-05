Leyla Lahouar: Heftige Vorwürfe gegen ihren Verlobten Mike Heiter – plötzlich eskaliert es komplett

Ärger im Paradies! Eigentlich wollten sie bald heiraten – doch aktuell sieht es nicht nach „Ja-Wort“, sondern eher nach Funkstille aus. Reality-TV-Paar Leyla Lahouar und Mike Heiter, die sich zuletzt regelmäßig als echtes Dreamteam zeigten, stecken offenbar mitten in einer Beziehungskrise.

Der Auslöser: Ein Junggesellenabschied auf Ibiza und Vorwürfe, die Leyla an die Grenzen bringen.

Leyla Lahouar: Heftige Vorwürfe machen die Runde

Noch vor wenigen Tagen war Reality-TV-Star Leyla Lahouar im Hochzeitsmodus, suchte Brautschuhe, teilte die Vorfreude mit ihren Followern. Jetzt klingt ihre Stimme gebrochen, als sie sich via Instagram zu Wort meldet: „Leute, ich sage euch ehrlich, ich bin gerade auf 180 und ich weiß, es ist die dümmste Idee, in meinem Leben, das hier zu posten. Aber ich muss es gerade rauslassen, weil ich nicht glauben kann, was hier gerade passiert. Ich glaube, ich bin gerade in einem falschen Film.“

Der Grund: Eine Frau soll ihr auf Social Media geschrieben haben, dass Mike auf Ibiza mit anderen Frauen gefeiert habe, ausgerechnet beim Junggesellenabschied. Für Leyla ein Schock.

Reality-Star Mike Heiter meldet sich zu Wort

„Ich kann es grade nicht verstehen. Wie können vergebene Männer, die vorhaben, zu heiraten, einfach so wenig Respekt vor der Verlobten haben. Mir geht das gerade wirklich nicht in den Kopf rein“, gesteht Leyla unter Tränen. Der Vertrauensbruch trifft sie tief. Sie habe Mike darauf angesprochen, aber das Gespräch sei gescheitert.

Mittlerweile habe Leyla Mike sogar blockiert. „Ich bin gerade einfach maximal verwirrt, mit meinen Nerven am Ende, sauer, alles“, so die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin.

Während Leyla offen ihre Emotionen teilt, gibt sich Mike auf Instagram gelassen. In seiner Story teilt er Videos vom Feiern und meldet sich nur kurz zu Wort. „Auf jeden Fall ist das alles nicht die Wahrheit, nichts davon stimmt“, äußert er sich knapp in seiner Instagram-Story.