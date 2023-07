Wolfgang Petry war schon immer ein Mann mit Haltung. Seine Songs wie „Ruhrgebiet“, „Der Himmel brennt“ oder auch „Du bist ein Wunder“ kann wohl jeder mitsingen, der in Deutschland schon mal eine Kirmes besucht oder eine Kneipe betreten hat.

Doch wie bei jedem Künstler gibt es auch bei Wolfgang Petry Songs, die zunächst nicht den ganz großen Erfolg feiern durften, die vielleicht mal auf einem Konzert, nicht aber im Partyzelt auf Crange oder dem Oktoberfest gespielt wurden.

Alter Song von Wolfgang Petry wird bei Twitter gefeiert

Und doch haben sie ihren Reiz. Besonders, wenn sie aufgrund tagesaktueller Ereignisse plötzlich wieder an die Oberfläche gespült werden. Geschehen ist dies nun mit einem Lied, das den lyrisch-wertvollen Titel „Scheisse ist braun“ trägt.

Erschienen ist das Werk auf Wolles Album „Achterbahn“ aus dem Jahre 2001. Wieso das Lied plötzlich wieder in den sozialen Medien kursiert? Schauen wir uns doch mal den Text an.

„Wenn die Sonne untergeht in der Provinz, ho he ho he ho. Wird der Nazi-Arsch zum Märchenprinz, ho he ho he ho. Knüppel aus dem Sack, die Messer aufgeklappt, ho he ho he ho. Wenn bei Nacht die braune Soße überschwappt, ho he ho he ho“, heißt es in der ersten Strophe.

Fans feiern alten Wolle-Hit

Und die wird auf Twitter direkt zum Hit. „Ich kann nicht der Einzige sein, der das nicht wusste“, twittert ein User den Textauszug der ersten Strophe und erreichte damit gleich Tausende Likes. Über 330.000 Mal wurde der Tweet (Stand: Dienstag, 4. Juli, 6.15 Uhr) bereits angezeigt. Mehrere Hundert mal wurde er retweetet.

Und die Kommentare sind eindeutig. „Wenn das echt ist, sage ich nie wieder etwas Negatives über Wolfgang Petry. Nicht mal mehr über seine Musik“, schreibt beispielsweise ein User. Ein anderer ergänzt: „Ich liebe ihn jetzt noch mehr.“ Und ein Dritter lobt: „Wolfgang Petry hat eine richtig gute politische Einstellung.“

Mehr Nachrichten:

Dass das Lied ausgerechnet jetzt, nach über zwanzig Jahren, wieder aufkommt, kurz nachdem beispielsweise im thüringischen Sonneberg ein Mann, bekleidet mit einem T-Shirt, mit dem Aufdruck „Wehrmacht wieder mit“ und Stahlhelm-Landser-Bild vor einem Kindergarten Luftballons verteilte, kann Zufall sein. Muss es aber nicht.