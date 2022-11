Wolfgang Petry: Zum Hochzeitstag – Wolle zeigt seine Frau Rosie

Lange haben sich die Fans Wolfgang Petry sehnlichst neue Musik des Schlagerstars gewünscht. Wie er jetzt bekannt gibt, hat sich das Warten endlich ein Ende: Am 18. November veröffentlicht der 71-Jährige seine neue Single „Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir“. Doch dieses Lied ist keineswegs ein gewöhnliches und bringt eine große Überraschung für die Fans mit sich.

Wolfgang Petry schrieb den Song nämlich anlässlich seines 50. Hochzeitstages mit seiner Jugendliebe und Ehefrau Rosie und widmet es ihr. Diese besondere Liebeserklärung an die Frau an seiner Seite wird mit einem ersten gemeinsamen Auftritt der beiden gekrönt.

Wolfgang Petry und seine Rosie gemeinsam vor der Kamera

Es ist selten, dass die Fans das Ehepaar gemeinsam zu sehen bekommen. Im Rahmen des Musikvideos zur Single „Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir“ traut sich die sonst eher im Hintergrund stehende Rosie vor die Kamera. Wolfgang Petry erinnert sich noch genau an den Entstehungsprozess dieser Idee: „Ich hab mir den Kopf zermartert, wie ich dieses besondere Gefühl auf den Punkt bringen kann. Der Dreh war komplett anders, aber irgendwie auch vertraut. Schließlich ist sie ja die Frau, mit der ich schon so lange zusammenlebe. Ein berührender Moment in meinem Leben.“

Und auch für seine Frau war die Produktion des Musikvideos eine aufregende Erfahrung. Doch wer sich jetzt über weitere gemeinsame Auftritte der beiden freut, wird leider enttäuscht. Denn Rosie stellt klar: „Aber auch das einzige Mal. Ich fühle mich im Hintergrund wesentlich wohler.“ Das Video wird anders als der Song aber nicht am 18. November erscheinen, sondern erst zwei Tage später am eigentlichen Hochzeitstag der beiden.

Wolfgang Petry wird das erste und wohl auch letzte Mal mit seiner Rosie vor der Kamera stehen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Scherf

Wolfgang Petry verkündet neues Album

Und als wäre diese Nachricht nicht schon Überraschung genug, verkündet der Schlagerstar die nächste frohe Botschaft für seine Fans: Am 3. März 2023 erscheint sein brandneues Studioalbum namens „Stark wie wir“ mit 12 neuen Songs. Das Lied, das er seiner Frau widmet, ist also nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Für den „Wahnsinn“-Sänger ist dieses Album eine wahre Herzensangelegenheit: „Die Arbeit an dieser Platte war eine große Reise für mich und hat mir das nochmal eine oder andere vor Augen geführt.“ Die Fans freuen sich mit Sicherheit die Lieder bei dem ein oder anderen Konzert zu feiern und mitzusingen.

