„Wir lieben Camping” (RTL): Weil Kinder zu laut sind – Platzwart muss drastischen Schritt gehen

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Jeden Sommer zieht es zahlreiche Urlauber an die Nord- und Ostsee. Neben Hotels und Ferienwohnungen ist die Nachfrage vor allem bei Campingplätzen sehr hoch, wie die Aufnahmen der RTL-Show „Wir lieben Camping” zeigen.

Viele Besucher bedeuten jedoch auch viel Arbeit. Bei „Wir lieben Camping” kommen deshalb nicht nur Gäste zu Wort, sondern auch die Betreiber von Campingplätzen sowie ihre Mitarbeiter werden von den RTL-Kameras begleitet.

„Wir lieben Camping”: Platzwart muss Sperre für Kinder bauen – „Das ist Lärmbelästigung”

In einer neuen Folge von „Wir lieben Camping” muss sich Platzwart Denny Baumgarth um eine Lärmbeschwerde kümmern. Tobende Kinder sollen die Idylle auf dem Gelände zerstören. Nun liegt es an dem 36-Jährigen, dass wieder Ruhe auf dem Campingpark Kühlungsborn an der Ostsee einkehrt.

„Unten ist ein Wall, da fahren die Kinder immer runter. Das ist Lärmbelästigung ab 8 Uhr morgens, und die machen das immer wieder. Deswegen bauen wir jetzt eine versetzte Sperre, sodass du noch durchgehen, aber nicht mehr durchbrettern kannst”, erklärt Denny, kurz bevor er sich mit Brettern, Werkzeug und seinem Kollegen Benji auf den Weg macht.

Das ist „Wir lieben Camping”:

„Wir lieben Camping” läuft seit November 2021 bei RTL

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen bei RTL und in der Mediathek „RTL+”

In der Doku-Soap werden Urlauber sowie Betreiber in ihrem Alltag auf dem Campingplatz begleitet

„Wir lieben Camping”: Am Abend soll Denny die Kinder vom Spielplatz verjagen

Dass die Kinder Spaß daran haben, mit Fahrrädern, BMX-Rädern und ähnlichen Fahrzeugen den Berg runter zu rasen, könne Denny zwar nachvollziehen, doch das Wohl der Gäste steht für ihn an erster Stelle – und denen ist ihre Ruhe im Urlaub heilig.

Aber das ist noch längst nicht alles. Am Abend muss Denny die Kinder vom Spielplatz verjagen. Damit es auch nachts ruhig bleibt, wird der Bereich vom Platzwart am Ende jeden Tages abgeschlossen. Mit einer einfachen Aufforderung ist es dabei jedoch nicht getan. Erst als der 36-Jährige selbst auf das Klettergerüst steigt, verlassen die Kids schließlich den Spielplatz. „Alter, ist das anstrengend”, schnauft Denny.

