RTL: Neues Dschungelcamp-Format in England – droht DAS nun auch dem deutschen Sender?

Schon bald ist es soweit und im Dschungelcamp auf RTL ziehen wieder die Promis ein. Doch droht dem Sender wohlmöglich gleich zu Beginn eine Pleite? So erging es jedenfalls zumindest den Machern in England.

Das Dschungelcamp auf RTL fährt eigentlich immer gute Quoten ein, doch der Blick nach England dürfte Sorge bereiten. Die neue Staffel von „I’m a Celebrity – Get Me Out of Here!” – also das britische Pendant zu “Ich bin ein Star holt mich hier raus“ ist beim Fernsehsender ITV zwar mit guten Quoten gestartet, aber: Im Vergleich zu den vorherigen Jahren geht es steil bergab! Davon berichtet „Dwdl“.

RTL: Droht dem Sender jetzt DAS? Foto: RTL / Stefan Gregorowius

RTL: Britisches Dschungelcamp büßt Zuschauer ein

Lediglich acht Millionen Menschen sahen sich den Staffelstart an. Zwar keine schlechte Quote, aber vor einem Jahr waren es immerhin satte drei Millionen mehr! Damals begann die Staffel allerdings auch mitten im Lockdown, wo viele Menschen sowieso Zuhause waren und oft vor der Glotze.

--------------------

Das ist RTL:

RTL steht für Radio Télévision Luxembourg

Der Sender ging am 2. Januar 1984 als RTL Plus auf Sendung

Der Sitz von RTL war zwischen 1984 und 1987 in Luxemburg

Seit 1988 hat RTL seinen Sitz in Köln

Zu den erfolgreichsten Sendungen des Senders gehören das „Sommerhaus der Stars“, das „Dschungelcamp“ oder die Mittagsshow „Punkt 12“

Seit September 2021 hat RTL ein neues Logo-Design

Mit dem RTL Kinderhaus hat der Sender ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen, dass auch durch den „RTL Spendenmarathon” unterstützt wird

-------------------

RTL: Droht dem deutschen Dschungelcamp ein ähnliches Schicksal?

Und jetzt das: Es war der schlechteste Start der Sendung seit dem Jahr 2015! Und es wurde nicht besser: Auch die zweite Folge bleib laut „Dwdl“ weit hinter den Erwartungen zurück. Nun hofft, ITV, dass das Dschungelcamp als wichtiger Quoten-Garant sich in den kommenden Folgen noch steigert.

-----------------

Weitere RTL-Themen:

RTL änderte spontan das Programm – aus diesem traurigen Grund

RTL: Sender schmeißt Dating-Show aus dem Programm

RTL-Star besucht den Movie Park – „Eine Katastrophe“

--------------------

Und auch die Macher des deutschen Dschungelcamps 2022 schauen mit bangen Blicken nach England - ob der deutsche Ableger ein ähnliches Schicksal ereilen wird, wird sich im Januar dann zeigen. (cf)