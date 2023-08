„Die Reimanns“: Manu spricht von Abschied – „Die wittern schon was“

Sie sind die bekanntesten Auswanderer Deutschlands: Und gefühlt ständig auf Achse. Seit Konny und Manu Reimann vor einigen Jahren in die USA auswanderten, scheint bei den beiden immer etwas los zu sein. Nein, stillsitzen, das ist für die Reimanns nichts. Da wird gewerkelt, gebaut und genäht. Ausprobiert, erkundet und geplant.

Die Reimanns sind eben kein Paar, das es stundenlang auf der heimischen Couch festhält. Und so überraschen auch die Worte von Manuela Reimann nicht, die sie in der Folge „Willkommen bei den Reimanns“ findet, die Kabel 1 am Sonntagmittag (13. August 2023) ausstrahlte.

Wie lange hält es die Reimanns noch auf Hawaii?

In der Folge aus der ersten Kabel-1-Staffel der Reimanns streichen die beiden ihr gemeinsames Haus auf Hawaii. Wie immer bei den Reimanns: In Blau. Und so kommen bei den eingefleischten Fans auch direkt Fragen auf: Zieht es die Reimanns nun weiter? Warum? Das erklärt Manu Reimann selbst.

„Du weißt eigentlich ja schon, was bei uns passiert, wenn unsere Häuser blau gestrichen sind, oder? Also bis jetzt sind wir immer danach umgezogen“, berichtet die Auswanderin. Manu weiter: „Ich glaube, wenn ich jetzt den Kindern erzähle, dass wir unser Haus gerade wieder blau malen. Ich meine, die wissen zwar, es dauert eine Weile, das Haus ist ja auch ein großes Haus und hat auch noch Anbauten. Aber ich glaube, die wittern dann auch eventuell schonmal wieder was. Es ist bei uns einfach so: In dem Moment, in dem ein Haus fertig gestrichen ist, dann ist das für uns wieder wie so ein kleiner Aufbruch. So eine Aufbruchszeit irgendwie. Noch haben wir keine Pläne. Noch haben wir auch noch keine Ideen. Wir streichen jetzt erstmal das Haus und dann mal gucken, was kommt.“

Naja, nach einem ewigen Verbleib auf Hawaii klingt das ja nicht. Da dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer gespannt sein, was sich die Reimanns in Zukunft noch so einfallen lassen. Zuzutrauen ist ihnen jedenfalls fast alles. Die neuen Folgen werden es zeigen.