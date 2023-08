Die Reimanns: Manu verlässt Hawaii – scheinbar ohne Konny

Die Reimanns sind echte Abenteurer. Das müssen sie auch sein, sonst hätten sich Manu und Konny ihren Traum vom Leben in den USA wohl niemals verwirklichen können. Schließlich war es schon riskant, als die beiden 2004 ihr sicheres Leben in Hamburg hinter sich ließen und mit zwei Kindern in die USA auswanderten. Doch Konny und Manu setzten sich durch.

Zunächst in Texas, später dann auf Hawaii bauten sich die Reimanns echte Paradiese auf. Und auch heute, fast zwanzig Jahre nach der Auswanderung, leben Manu und Konny Reimann ihren Traum vom Leben in den USA. Dazu gehört es natürlich auch, die ganze Schönheit des riesigen Landes zu erkunden.

Manu Reimann ohne Konny im Urlaub

Man denke nur an den Roadtrip, der die beiden Kabel1-Stars zuletzt einmal quer durch ganz Nord-Amerika führte. Und auch Manu scheint auf den Geschmack gekommen zu sein. Via Instagram kündigte die Kult-Auswanderin nun eine größere Reise an. Wohin diese sie führen wird? Das verriet Manu noch nicht vollends. Klar scheint jedoch: Konny ist nicht dabei.

Dafür gibt es gleich mehrere Indizien. So sagt Manu zu Beginn des Videos: „Aloha, meine Reise geht los. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Aloha noch aus Hawaii.“ Von Konny ist da nicht die Rede. Und auch in dem Video, das Manus Flug nach Dallas (in Texas) dokumentiert, ist der werte Gatte nicht einmal zu sehen.

Besuch bei den Enkelkindern

Und auch in einem weiteren Video, das Manu Reimann mit ihren Enkelkindern Kealan und Oliver in Dallas zeigt, ist Konny nicht zu sehen. Immerhin wissen wir jetzt den Grund für Manus Reise: Ein Besuch der Enkelkinder. Wie süß.

Die Fans jedenfalls sind ganz gerührt. „Da geht einem das Herz auf. Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, ist so kostbar. Zumal ihr euch ja nicht so häufig sehen könnt. Gaaaaanz viel Spaß“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Wunderschönes Video. Ihr strahlt so viel Freude aus. Genießt die gemeinsame Zeit.“