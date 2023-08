Die Reimanns: Konny und Manu teilen frohe Botschaft – es gibt Grund zu feiern

Sie gehören zu den bekanntesten Auswanderern hierzulande: Die Reimanns sind Kult. Seit Jahren nehmen Konny und Manu ihre Fans mit auf ihre verrückten Reisen, bei denen sie so manches wildes Abenteuer erlebt haben. Die Fans freuen sich immer wieder auf neue Folgen ihrer Lieblings-Auswanderer.

Seit 2015 hat sich das Paar auf Hawaii niedergelassen und dokumentiert das Geschehen in ihrer eigenen TV-Show namens „Willkommen bei den Reimanns“. Und auch über Instagram und Facebook halten Manu und Konny ihre Follower stets auf dem Neusten. So auch am Samstag (29. Juli), wo es Grund zum Feiern gibt.

Die Reimanns feiern Jubiläum

Wer strahlt denn da über beide Ohren in die Kamera? Manu und Konny teilen einen zuckersüßen Schnappschuss mit ihren Fans auf Instagram. Dort sieht man das Paar mit jeweils einem Luftballon in der Hand, welche zusammen die Zahl 20 zeigen. Die Reimanns haben heute nämlich einen ganz besonderen Tag.

In der Bildbeschreibung folgt die Auflösung: „Wir feiern unseren 20. Hochzeitstag. Heute feiern wir uns! Wir haben am 29. Juli 2003 in Las Vegas geheiratet. Sind 2004 nach Texas gezogen. 2015 weiter nach Hawaii. Was für eine aufregende Reise wir bisher hatten. Und wir werden immer zusammen durch dick und dünn gehen. Hand in Hand.“

https://www.instagram.com/p/CvRInaiNVq7/?hl=de

Die Reimanns räumen Gerüchte aus dem Weg

In der Vergangenheit sorgten sich manche Fans um das Auswanderer-Paar. Böse Zungen sprachen teilweise von einer Trennung der beiden. Doch mit diesem Bild und dem dazugehörigen Statement dürften sich die Gerüchte in Luft aufgelöst haben. Die Follower der Reimanns freuen sich für das Paar und gratulieren in den Kommentaren zu 20 Jahren Ehe.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

So schreibt ein Follower beispielsweise: „Hallo Traumpaar! Alles Gute zum Hochzeitstag! Es wärmt immer mein Herz, euch zuzuschauen. Macht bitte noch lange weiter und bleibt gesund.“ Ein anderer Fan kommentiert: „Dann ein Prost auf die nächsten glücklichen und hoffentlich gesunden 20 Jahre.“