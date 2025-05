Isi Glück lehnt Anti-Afd-Song von Kebekus ab – jetzt nennt sie die Gründe

Die Debatte um die vom Verfassungsschutz neu bewertete AfD zieht weite Kreise. Am Donnerstag (8. Mai) setzte nun Comedienne Karolin Kebekus in ihrer gleichnamigen ARD-Show ebenfalls ein klares Zeichen – und zwar gegen die Partei.

„Wir waren schon vor euch blau – und wir werden’s immer sein“, lautet ihre klare Botschaft in dem Anti-AfD-Song, der im Ballermann-Stil produziert wurde. Apropos Ballermann: Laut eigener Aussage hätte Kebekus für ihr Lied „die größten Ballermann-Stars gefragt“, ob sie „mitmachen und ein Zeichen gegen Rechts setzen“ wollen. Doch sie habe einen Korb nach dem anderen kassiert. Nun äußerte sich Isi Glück zu den Gründen für ihre Absage.

Isi Glück bezieht Stellung zu Anti-AfD-Song

„Alle so: ‚Nee …‘ Oder: ‚Unglaublich gern, aber wir haben leider keine Zeit’“, so die Rückmeldung der Ballermann-Stars laut Kebekus. Dafür habe sie kein Verständnis. „Für ein Zeichen gegen Rechts“, findet die 45-Jährige, sollte „doch eigentlich immer Zeit sein“ (hier mehr dazu). Das will Mallorca-Sängerin Isi Glück so offenbar nicht auf sich sitzen lassen und hat nun ihrerseits ein Statement auf Instagram veröffentlicht.

++ Mallorca: Aus und vorbei! Dieser Spaß hat für Touristen in Palma nun ein Ende ++

„Auch ich wurde angefragt für diesen Song und habe ihn abgelehnt mit der Begründung, dass für mich meine Musik einfach politikfreie Zone bleibt. Punkt!“, wird der Megapark-Star deutlich. Ihrer Meinung nach sei der Ballermann „dafür da, um den Kopf auszuschalten und mal eben nicht über die Sorgen und politischen Probleme in Deutschland nachzudenken.“ Ganz gleich, um welche Partei oder welches politische Thema es gehe – Isi Glück würde derartige Musik-Anfragen immer ausschließen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenangebot an Kebekus – Fans feiern Stellungnahme

Stattdessen macht Isi Glück der verärgerten Comedienne ein alternatives Angebot für eine musikalische Zusammenarbeit. „Aber, liebe Carolin Kebekus: Wenn du mal Bock hast, darüber zu singen, wie man sich richtig einen hinter die Binde kippt, dann sag mir Bescheid!“ Ob Kebekus diese Argumentation für sich nachvollziehen und damit Frieden schließen kann? Sie wird es wohl müssen.

Die Fans von Isi Glück befürworten ihre Entscheidung offenbar auf jeden Fall. Hier ein paar Reaktionen aus den Kommentaren: