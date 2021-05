Willi Herren (†45): Jasmin Herren legt Kranz an Grab nieder – und macht emotionales Versprechen

Am 5. Mai fand Willi Herren auf dem Kölner Melaten-Friedhof seine letzte Ruhe. Zu seiner Beerdigung erschienen zahlreiche Fans. Auch Realitystar Frank Fussbroich erwies dem TV-Star seine letzte Ehre.

Nur die Ehefrau von Willi Herren fehlte. Erst nach der Trauerfeier besuchte Jasmin Herren das Grab ihres Mannes.

Willi Herren (†45): Jasmin Herren legt Kranz nieder – und verspricht: „A lääve lang“

Am 6. Mai, einen Tag nach der Beerdigung von Willi Herren, traute sich Jasmin Herren an das Grab ihres verstorbenen Mannes. Weil sie sich psychisch nicht in der Lage gefühlt habe, verzichtete sie auf einen Auftritt bei der Trauerfeier am Mittwoch.

Das Grab von Willi Herren am 5. Mai. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Ganz in Ruhe nahm sie also einen Tag später von ihrer großen Liebe Abschied. An Willis Grab legte sie neben dem Kranz seiner Kinder Alessia und Stefano ein eigenes Gesteck nieder. Jasmins rührende Abschiedsworte an Willi lauten: „Auf ewig. In jeder Sekunde in meinem Herzen. In meiner Seele. A lääve lang. Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin.“ Ein großes Versprechen, das sie dem Ex-„Lindenstraße“-Star bereits im Juli 2018 bei ihrer Hochzeit gegeben hat.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

----------------------------------------

Willi Herren in Köln beerdigt: Darum erschien seine Frau erst einen Tag später am Grab

Willi Herren starb nur einen Monat, nachdem sich Jasmin von ihm trennte. Der Schock über seinen plötzlichen Tod sitzt noch immer tief. Umso wichtiger war es der Schlagersängerin daher, sich ganz persönlich von ihrem Mann zu verabschieden.

Jasmin und Willi Herren wurden 2017 ein Paar. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

„Der Gang zu Willis Grab heute war für mich der Gang meines Lebens. Für mich und meinen Seelenfrieden war es extrem wichtig, dass ich mich in Ruhe und in Frieden von meinem geliebten Ehemann und Seelenpartner verabschieden konnte“, erklärt die 42-Jährige gegenüber RTL.

----------------------------------------

Mehr zu Willi Herren:

Willi Herren (†45): Freund erhebt schwere Vorwürfe gegen SIE bei Beerdigung – „Du willst einfach nur Fame“

Willi Herren (†45): Tochter Alessia meldet sich zu Wort – „Ich werde diese Legende weiterführen“

Willi Herren in Köln beerdigt: Der letzte Gruß seiner Familie geht ans Herz

----------------------------------------

Jasmins Absage, nicht an der Trauerfeier teilnehmen zu wollen, sorgte für große Verwunderung. Ihre Gründe für diese Entscheidung kannst du hier nachlesen.