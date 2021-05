Willi Herren (†45): Freund erhebt schwere Vorwürfe gegen SIE bei Beerdigung – „Du willst einfach nur Fame“

Willi Herren wurde am 5. April in Köln beerdigt. Einige seiner Promi-Freunde haben die Beisetzung geschwänzt.

Der plötzliche Tod von Willi Herren am 20. April schockierte nicht nur seine Familie. Auch die Fans des Realitystars können es noch gar nicht richtig fassen.

Am 5. Mai wurde Willi Herren auf einem Friedhof in Köln bestattet. Von seinen Promi-Kollegen, die sich im Netz als enge Freunde des TV-Darstellers ausgaben, fehlte an diesem Tag jedoch jede Spur.

Willi Herren (†45): Frank Fussbroich entsetzt – „Es war keiner da“

Frank Fussbroich wurde in den 90er-Jahren durch die Doku-Soap „Die Fussbroichs: Eine Kölner Arbeiterfamilie“ bekannt. Später trat er in diversen Reality-TV-Formaten auf. Mit Willi Herren verband ihn eine langjährige Freundschaft. Und genau diesem guten Freund wollte er am Mittwoch eine letzte Ehre erweisen.

Umso schockierter war er darüber, dass er scheinbar der einzige prominente Gast auf der Trauerfeier war: „Bin ich hier der einzige Realitystar? Wo sind die ganzen 'Freunde', die gesagt haben: 'Ich habe noch eine Nachricht geschickt, die hat er nicht mehr beantwortet' und 'Er wollte bei mir auftreten'?“ Gegenüber RTL erklärte er am Rande des Friedhofs: „Es war keiner da.“

Frank Fussbroich platzt am Rande der Beerdigung der Kragen. Foto: imago images/Future Image

Für Frank sei es eine „Pflicht“ als guter Freund, Willi Herren auf seinem letzten Weg zum Grab zu begleiten. Dass sich ausgerechnet TV-Stars wie Krümel, Calvin Kleinen oder Rocco Stark nicht auf der Beerdigung blicken ließen, spreche Bände. „Sind das wirklich solche Ich-Menschen? Ich versteh das nicht“, stänkerte Frank Fussbroich gegen Willis vermeintliche Freunde.

----------------------------------------

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

----------------------------------------

„Wenn einer tot ist, dann sagen die: 'Das war mein Freund.' Nee, das war eben nicht dein Freund. Der wollte mit dir gar nichts zu tun haben. Du willst einfach nur ein bisschen Fame (dt.: Ruhm) abkriegen“, schoss Frank Fussbroich im RTL-Interview gegen diverse Reality- und Ballermann-Stars.

Willi Herren (†45): Melanie Müller schießt zurück – sie muss nicht „beweisen, dass ich trauer“

Und weiter: „Man kann doch hierhin kommen, für die eine Stunde muss doch wirklich Zeit sein.“

Willi Herren und Melanie Müller im April 2014. Foto: IMAGO / Eduard Bopp

Eine, die sich von diesen Worten offensichtlich angesprochen gefühlt hat, war Sängerin Melanie Müller. In ihrer Instagram-Story wehrte sie sich noch am Tag von Willi Herrens Beerdigung und schrieb: „Ich muss nicht live gehen, Interviews geben und Fotos machen lassen, um zu beweisen, dass ich trauer.“

Dazu hielt sie ein Shotglas in der Hand und kommentierte es mit: „Auf dich. In Erinnerung, Willi Herren.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Auch Steff Jerkel erschien nicht zur Beerdigung. Kurz nach dem Tod von Willi Herren teilte er noch DIESE emotionale Nachricht an den verstorbenen Entertainer.