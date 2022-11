„Wetten, dass..?“: Fiese Breitseite gegen Silbereisen – Gottschalk greift daneben

Um 20.15 Uhr am Samstagabend (19. November) ist es endlich wieder so weit. Live aus Friedrichshafen wird Thomas Gottschalk eine neue Ausgabe von „Wetten, dass..?“ präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Superstars wie Herbert Grönemeyer, Robbie Williams, John Malkovich oder Tennis-Star Alexander Zverev.

Wir begleiten die Show für dich im Liveticker. Hier findest du alles zur neuen Ausgabe von „Wetten, dass..?“

23.37 Uhr: Das war’s! Die nächste „Wetten, dass..?“-Ausgabe erwartet uns im Jahr 2023. „Einmal im Jahr machen Sie mir die große Freude, bei mir Gast zu sein. Ich hoffe, in einem Jahr sehen wir uns wieder“, verabschiedet sich Thomas Gottschalk bei seinem Publikum.

23.35 Uhr: Nun fehlt nur noch eines: Die Bekanntgabe des Wettkönigs, der mit 52 Prozent der Zuschauerstimmen deutlich vorne liegt. Und es ist… Martin, der die Fingerabdrücke erkennen kann. Er gewinnt 50.000 Euro.

23.30 Uhr: Diesen Anblick werden die Zuschauer so schnell nicht vergessen. Mit Zylinder und in einem roten Tutu betreten die Schauspieler die Bühne. Als die Musik einsetzt, zeigen die Männer, was sie in kurzer Zeit über den französischer Tanz im 2/4-Takt gelernt haben – und schlagen sich überraschend gut.

23.26 Uhr: Nun müssen die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen entscheiden, welcher der Kandidaten zum diesjährigen Wettkönig ernannt werden soll. Während das Publikum noch genug Zeit bekommt, um für die Kandidaten anzurufen, machen sich „Bully“ und Christoph für ihre Cancan-Performance bereit.

23.24 Uhr: Obwohl Felix die Wette gewonnen hat, möchte Herbert Grönemeyer sein Wort halten und der Tafel den genannten Betrag spenden.

23.17 Uhr: Schließlich muss Herbert Grönemeyer noch seine Rolle als Tippspieler erfüllen. Kandidat Felix behauptet, er kann mit dem Hinterrad seines Fahrrads auf einem stetig wachsenden Turm aus aufeinandergestapelten Bierkisten balancieren, bis er eine Plattform erreicht hat. Dafür muss er mit seinem Rad immer wieder in die Höhe springen, damit unter ihm neue Kisten hinzugefügt werden können. Herbert hat gar keine Zweifel daran, dass Felix diese Prüfung nicht gewinnt. Sollte er jedoch verlieren, will Herbert Grönemeyer die Betriebs- und Unterhaltungskosten für einen ganzen Monat einer Tafel in Berlin finanzieren.

23.15 Uhr: Was wäre „Wetten, dass..?“ ohne Überlänge? In diesem Moment hat Gottschalk mal wieder die vorgegebene Sendezeit überzogen und die Show scheint noch lange nicht am Ende zu sein. Die anschließende Sendung wird um eine halbe Stunde nach hinten verschoben.

23.08 Uhr: Einer, der angekündigten Gäste, ist bisher noch gar nicht zu sehen gewesen. Das soll sich nun ändern: Herbert Grönemeyer feiert seine Weltpremiere von „Deine Hand“ live im ZDF.

23.05 Uhr: Unglaublich! Martin hat es wirklich geschafft, einzelne Fingerabdrücke unter 1.000 wiederzuerkennen.

22.57 Uhr: Die Profi-Sportlerinnen setzen auf Martin und glauben fest daran, dass er es schaffen kann. Sollten sie jedoch verlieren, müssen sie einem Mädchen aus dem Publikum einen ganzen Tag mit der Nationalmannschaft der Frauen ermöglichen.

22.53 Uhr: Auf dem Platz haben Alexandra und Giulia bereits ihr Talent bewiesen. Nun müssen sie zeigen, dass sie auch ein gutes Gespür haben. Sie sollen vorhersagen, ob Kandidat Martin es schafft, innerhalb von einer Minute unter mehr als 1.000 Fingerabdrücken einen beliebig ausgetauschten Abdruck zu finden. Dabei sieht er die Abdrücke nur in kleinen Ausschnitten und für kurze Zeit. „So etwas haben wir selbst noch nie gesehen“, staunt Thomas Gottschalk.

22.46 Uhr: Nachdem „Bully“ und Christoph im Backstage-Bereich verschwinden, heißt Gottschalk die Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn im Studio willkommen.

22.41 Uhr: Aber Moment mal! Da war doch noch etwas. Als Strafe für ihre verlorene Wette sollten Michael „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst gemeinsam mit den Musical-Stars auftreten. Nach der Performance der Profis holt sie Gottschalk schließlich auf die Bühne. Die Tänzerinnen zeigen den Männern nun hinter den Kulissen, wie man einen Cancan tanzt.

22.34 Uhr: Es geht direkt weiter im Showprogramm: Die Künstler des Musical-Ensembles von „Moulin Rouge“ stehen auf der Bühne und geben einen Vorgeschmack auf ihre atemberaubende Inszenierung, die aktuell in Köln zu sehen ist.

22.31 Uhr: Nachdem alle drei – zumindest teilweise – einen Wackelpudding verdrückt haben, offenbart ihnen Thomas Gottschalk, dass keiner der Puddinge einen Fischgeschmack hat. Dennoch besteht Wackelpudding aus Gelatine, die bekanntlich aus tierischen Proteinen gemacht wird. Veronica Ferres, die sich kurz zuvor noch als Veganerin betitelt hat, scheint allerdings großen Gefallen an der Götterspeise zu finden und will gar nicht mehr aufhören davon zu naschen.

22.21 Uhr: Schade! Die erste verlorene Wette des Abends. Max hat leider nur ein Handy fangen können. Das bedeutet: John, Veronica und Lilly müssen den Pudding essen.

22.14 Uhr: Sollten die Filmstars falsch tippen, graut ihnen eine Ekel-Strafe. Umso mehr drücken sie deshalb Max und Max die Daumen, dass sie die Challenge meistern. Ansonsten müssen John, Veronica und Lilly heute Abend einen Wackelpudding mit Fischgeschmack verzehren. „Thomas, ich bin vegan“, platzt es empört aus Veronica Ferres. Hoffen wir mal, dass das auch so bleiben kann.

22.09 Uhr: Nun geht es zur berühmten Außen-Wette, die nicht im TV-Studio, sondern draußen im Europa-Park Rust stattfindet. Die Kandidaten Max und Max wetten, dass sie sich während einer Achterbahnfahrt bei 172 km/h drei Handys zuwerfen und fangen können. Verrückt, aber nicht unmöglich! Auf die Idee gekommen sind sie, nachdem Max einmal die Cap eines fremden Fahrgastes gefangen hat.

22.01 Uhr: Es wird immer hochkarätiger. Hollywood-Star John Malkovich stößt zur Couch-Runde dazu, um später mit Veronica und Lilly auf die Außenwette zu tippen.

21.52 Uhr: Weiter geht es mit den Schauspielerinnen Veronica Ferres und ihrer Tochter Lilly Krug. Blöd nur, dass die Mikrofone der anderen Gäste noch angeschaltet sind. Christoph Maria Herbst hört man nur fragen: „Wer?“ Und auch als die Damen neben Gottschalk auf der Bühne stehen, fragt er sich: „Wer ist denn jetzt wer?“ Das dürfte hingegen eher ein Scherz gewesen sein.

21.49 Uhr: Da hat Robbie Williams noch einmal Glück gehabt! Holger hat erfolgreich jedes Brettspiel erkannt und den Sänger vor einer großen Peinlichkeit bewahrt.

21.33 Uhr: Das ZDF bleibt international und holt Robbie Williams zurück auf die Bühne. Dieses Mal als Gast auf der Couch, denn er soll auf die nächste Wette tippen – und die hat es ziemlich in sich. Kandidat Holger gibt an, Brettspiele an ihrem Ausschütt-Geräusch erraten zu können. Vier von fünf Spielen muss er richtig zuordnen, um die Wette zu gewinnen. Doch was hält Robbie davon? Er glaubt an Holger.

Sollte er jedoch die Wette verlieren, muss Fußball-Fan Robbie Williams im deutschen Trikot der Nationalmannschaft alles Gute für die WM in Katar wünschen – und das auf Deutsch.

21.27 Uhr: Kaum spricht Thomas Gottschalk den Namen des nächsten Performers aus, ertönt ein lautes Kreischen durch den Saal: Die Kanadierin Tate McRae betritt mit ihren Background-Tänzerinnen die Bühne und hat ihren Mega-Hit „she’s all i wanna be“ im Gepäck. Und sie klingt deutlich besser als ihr britischer Vorgänger.

21.21 Uhr: Und die Zwillinge sollten recht behalten! Luise und Mira haben die Challenge gewonnen. Und nicht nur das: Das ZDF schenkt ihnen eine Besichtigung des Deutschen Raumfahrt-Kontrollzentrums.

21.05 Uhr: Die Wette, auf die Zverev hätte tippen sollen, findet trotzdem statt: Die 15-jährigen Zwillinge Luise und Mira wetten, dass sie 200 gleiche Stoffbären nur an deren Gesichtern unterscheiden und ihnen ihre Namen richtig zuordnen können. Nun sollen die berühmten Influencer Lisa und Lena darauf wetten, ob Luise und Mira die Challenge gewinnen können oder nicht. Ganz nach dem Motto „Zwillings-Power“ drücken sie den Mädels die Daumen.

21.03 Uhr: Traurige Nachricht für die Zuschauer! Eigentlich hätte Alexander Zverev als Promi-Gast mit auf der Couch sitzen sollen, doch leider wurde der Tennisprofi positiv auf das Coronavirus getestet. Er musste kurzfristig seinen Auftritt in der Primetime-Show absagen und kann die Sendung nun nur noch von zu Hause aus mitverfolgen.

21.01 Uhr: Nach dem Auftritt des Briten teilt Gottschalk direkt weiter aus – dieses Mal gegen TV-Moderator Florian Silbereisen. Völlig begeistert von dem Anblick des Publikums, das das Fernsehstudio während der Performance mit zahlreichen Handylichtern erstrahlen lässt, stellt Gottschalk klar: „Waren das nicht wunderbare Bilder? Da kann der Kollege mit seinem Lichtlein in Bethlehem bleiben. Das waren mehr als 1.000.“ Ein deutlicher Seitenhieb gegen Silbereisen, der seit 2004 „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ moderiert.

20.54 Uhr: Leider scheint es im ZDF-Studio aber Tonprobleme zu geben. Robbie Williams‘ Engelsstimme klingt auf einmal recht schräg. „Himmel, wer hat das denn abgemischt?“, heißt es von einem Zuschauer bei Twitter. Ein anderer merkt an: „Wenigstens kein Playback aber irgendwie hört sich das etwas seltsam an, wie Robbie singt.“ Und so mancher ist sich nicht einmal sicher, ob es vielleicht doch an dem Sänger selbst liegt. „Schlechter Ton oder einfach nur schlechter Robbie Williams?“, fragt sich ein Mann.

20.51 Uhr: Bei der Ankündigung seines nächsten Gastes kommt Thomas Gottschalk kaum zum Reden. Denn: Die Zuschauermenge fängt bereits laut an zu kreischen. Kein Geringerer als Sänger Robbie Williams steht auf der Bühne. Einen Moment später performt er seinen neuen Hit „Lost“.

20.49 Uhr: Sehr zum Ärger der Promis hat Sandra die Wette erfolgreich gemeistert. Wir dürfen uns also auf eine unterhaltsame Tanzeinlage von Michael „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst freuen.

20.38 Uhr: Die erste Wette steht an. Kandidatin Sandra wettet, dass sie innerhalb von fünf Minuten sechs Eier mit einem Bagger auf sogenannten Eierstechern knackt. Eine Challenge, die viel Feingefühl fordert. Sollten Bully und Christoph Maria Herbst das Tippspiel verlieren, müssen sie mit dem Ensemble des „Moulin Rouge“-Musicals tanzen. Nach kurzer Absprache setzen die Schauspieler darauf, dass Sandra es nicht schaffen wird.

20.23 Uhr: Und schon stehen die ersten Gäste auf der Bühne. Es sind Michael „Bully“ Herbig und Christoph Maria Herbst, die aktuell mit ihrem neuen Film „Hui Buh und das Hexenschloss“ im Kino zu sehen sind.

20.21 Uhr: Seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker strahlt in einem pinken Prinzessinnenkleid. „Sechs Monate habe ich dich aus den Augen gelassen, schon bist du bei diesem Sixpack-Doktor gelandet“, spottet Gottschalk über den Beziehungsstatus seiner Kollegin. Da muss die Schweizerin erst einmal schlucken: „Das hätte ich nicht erwartet.“

20.15 Uhr: Los geht’s! Jetzt erfahren die Zuschauer auch endlich, für welchen Anzug sich Thomas Gottschalk entschieden hat. Es ist der rote Tiger-Anzug geworden. „Heute früh war Olaf Scholz da, heute Abend ich. Ihr wisst, wie man sich steigert“, scherzt der Moderator über den Auftritt des Bundeskanzlers in Friedrichshafen.

19.45 Uhr: In einer halben Stunde geht es schon los. Popsängerin Tate McRae, die vergangenen Sonntag noch bei den MTV EMAs in Düsseldorf aufgetreten ist, soll ebenfalls unter den Gästen der heutigen Show sein. Von den TikTok-Zwillingen Lisa und Lena hat sie hinter den Kulissen sogar schon etwas Deutsch beigebracht bekommen, wie die Kanadierin in ihrer Instagram-Story verrät.

13.35 Uhr: Eine der größten Fragen bei „Wetten, dass..?“: Was trägt Thomas Gottschalk? Bei „Bild“ liefert der Moderator einen Vorgeschmack: „Ich habe mir aus den USA einen coolen Anzug von John Varvatos mitgebracht, der wäre in einem dunklen Grün. Ich habe aber auch einen roten Smoking mit Tigermuster von Dolce & Gabbana in Reserve. Ich kann mich einfach noch nicht entscheiden. Im schlimmsten Fall ziehe ich mich während der Sendung um und schocke die Nation zweimal.“

8 Uhr: Natürlich darf auch sie nicht fehlen, wenn am Samstagabend die Eurovisionsmelodie ertönt: Michelle Hunziker. Gottschalks Co-Moderatorin ist auch in Friedrichshafen wieder am Start, wenn es heißt: „Top, die Wette gilt“.

Kurz nach den Proben gab die 45-Jährige ein Interview über die Show und lüftete auch das Geheimnis, warum „Wetten, dass..?“ eigentlich nie pünktlich endet. „Harte Arbeit ist etwas ganz anderes“, erzählt sie dem ZDF-Magazin „Hallo Deutschland“. Michelle weiter: „Wir haben Spaß, wir rocken das. Die Kandidaten sind alle so gut drauf. Es gibt fantastische Wetten. Und vor allem haben wir Spaß. Es kommt immer ein Spruch von Thomas. Wir lachen. Und dann sprechen wir über Privates. So ist das. Deswegen überziehen wir auch immer so sehr“, lacht die Moderatorin. Na, dann wäre das ja auch mal geklärt.

Los geht es am Samstagabend (19. November 2022) um 20.15 Uhr im ZDF.