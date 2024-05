Essen Original: Große Sorgen am Festival-Wochenende – Veranstalter mit klarer Ansage

Endlich geht es wieder los! Das beliebte Stadtfest „Essen Original“ findet dieses Wochenende vom 10. bis zum 12. Mai statt. Die Essen Marketing GmbH verspricht für die Essener Innenstadt: „Drei Tage lang zusammen feiern, Spaß haben und gute Musik genießen. Und dies natürlich wie immer umsonst und draußen.“

Doch rund um „Essen Original“ machen sich jetzt große Sorgen breit. Welche das sind und wie der Veranstalter darauf reagiert, erfährst du jetzt bei uns.

Essen Original: Sorgen machen sich breit

Eigentlich soll es an diesem Festival-Wochenende in Essen nur um Spaß und Musik gehen. Treten doch große Namen wie Michael Schulte (Freitag, 10. Mai, 21 Uhr Sparkassen-Bühne auf dem Kennedyplatz) und Moguai auf. Letzterer ist am Sonntag (12. Mai) Headliner beim großen „SMAG Sundance Warm Up“ auf dem Kennedyplatz. Auch Schlager-Fans und Kinder kommen bei „Essen Original“ auf ihre Kosten.

Doch jetzt machen sich bei Social Media große Sorgen breit. Ein Facebook-User fragt unter einem Beitrag auf der „Essen Original“-Seite, ob es denn auch genug Stände mit Essen und Trinken geben wird. Darüber werde in den Medien wohl nicht viel gesagt. Und die Frage ist berechtigt. Kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) doch für Samstag bis zu 23 Grad und Sonntag sogar bis zu 25 Grad in Essen an. Auch am Freitag herrschte tagsüber angenehmes Wetter mit rund 20 Grad. Und der Veranstalter reagiert sofort.

Eigene Speisen und Getränke verboten?

Die beruhigende Antwort auf die Frage nach genügend Ständen mit Essen und Trinken lautet: „Auf jeden Fall. Getränke- und Imbissstände sind rund um die Bühnen. Außerdem hat die City auch am Sonntag von 13-18 Uhr geöffnet.“

Bleibt nur noch die Frage, ob man auch eigene Speisen und Getränke zu „Essen Original“ mitbringen darf. Dazu gibt die Essen Marketing GmbH in ihren FAQ Auskunft. Die Mitnahme von eigenem Essen und Trinken ist sogar erlaubt. Nur Vorsicht bei Glasflaschen! Die sind im gesamten Veranstaltungszeitraum und auf dem kompletten Gelände von „Essen Original“ nämlich strikt verboten. Vor allem in der Nähe der Bühnen.